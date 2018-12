ÚtON: Megtelt a bevásárlóközpontok környéke, vezessenek óvatosan, csúszhatnak az utak!

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Sok jármű van mindenfelé. A bevásárló özpontok örnyé teljesen megtelt. Dugó vannak a belvárosban, a Dugonics tér örnyé én, a Hősö és a Széchenyi tér örnyé én. A körutak, sugárutak is eléggé tele vannak, a nagyobb kereszteződésekben sorokra kell számítani. a Tarjáni városrész is eléggé be van dugulva. A hidakon is sokan vannak - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.