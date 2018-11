ÚtON: métereket repült és a szerencsén múlt az élete - zebrán gázolták el az idős gyalogost - fotók

Egy gyalogos súlyosan megsérült, amikor a kijelölt gyalogátkelőhelyen elütötte egy személyautó Csongrádon. A Fő utcán a Penny előtt haladt a Nissan, amikor elütötte a kijelölt gyalogátkelőhelyen az idős embert. A gyalogos ettől átrepült az úttest másik oldalára, ahol az aszfaltra zuhant és az csak a szerencsének köszönhető, hogy az épp odaérkező másik autó még meg tudott állni. A 80 év körüli férfi súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A helyiek elmondták, hogy ez az útszakasz nagyon veszélyes, mert nagy a forgalom, volt aki azt mondta, hogy körforgalmat kellene ide építeni, vagy táblával kellene korlátozni a sebességet.- Anyagi káros baleset miatt torlódásra kell számítani a 47-es főúton Szeged határában a benzinkutaknál. A belváros felé tartók számíthatnak lassabb haladásra - közölte a rendőrség.Nagyon sokan vannak mindenfelé. A Boldogasszony sugárúton végig ér a kocsisor, a Dugonics tér is minden irányból be van dugulva. A nagykörúton a Kossuth Lajos sugárút sarkán hol működik, hol nem a jelzőlámpa, de ez a helyzet a Mérey utcánál is, ezért ezen a részen eléggé nagy a káosz. A hidak tele vannak, illetve Újszeged felől a szokásos hosszú sorok. A Felső Tisza-part és a rakpart is eléggé tele van,de a körutakon, sugárutakon is sokan vannak - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.