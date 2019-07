ÚtON: Most az Újszeged felé haladók használhatják a Belvárosi hidat

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Élénkül a forgalom városszerte, de a legtöbb helyen folyamatosan lehet haladni. Vannak azért a József Attila sugárúton, Kossuthon, Szabadkai úton, de különösebb fennakadásokról nem tudunk. Sűrű a Csillag tér környéke, és a Felső Tisza-parton, illetve a nagykörúton is van mozgás. Némi kis torlódást az Aradi téren és vonzáskörzetében láttak a Rádió Taxi Három munkatársai, valamint a klinikák környékén, de összességében folyamatosan megy a forgalom. A Belvárosi híd javítása még zajlik, most az Újszeged felé haladók használhatják, míg az újszegedi oldalról a Bertalan hídon lehet átjutni Szegedre. Sűrűsödnek is a Népkert soron, Bérkert utcán, illetve a Temesvári körúton, de egyelőre nem olyan vészes a helyzet.