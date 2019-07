ÚtON: nem egy tipikus nyári hétfő - sűrű forgalom, traffi a Párizsi körúton

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Van mozgás az utakon, leginkább a körutak és a sugárutak forgalmasak, de a legtöbb helyen folyamatosan lehet haladni. Városszerte sok helyen van kisebb-nagyobb akadály, ugye a Sándorfalvi út le van zárva, az árvízi emlékműnél is dolgoznak még, a Szentháromság utcát aszfaltozzák, a környéken van is egy kis zűrzavar emiatt, de legalább már látszik az alagút vége. A Belvárosi hídon Újszeged irányába nem lehet autózni, csak Újszegedről szeged felé. Ezáltal sűrűbb a forgalom a nagykörúton, a József Attila sugárút elején, illetve magán a Bertalan hídon is, bár egyelőre eget verő torlódásról nem kell beszélni, de ez hamarosan biztosan változni fog. A Párizsi körúton pedig a szokott helyen dolgozik a traffipax.