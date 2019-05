ÚtON: Nem működnek a jelzőlámpák a Makkosházi körúton, a Lidl és a MOL kút közötti kereszteződésben

a Lidl és a MOL kút közötti kereszteződésben a Makkosházi körúton, elég nagy a fennakadás, veszélyes az útkereszteződés lámpa nélkül - jelezte kollégánk.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Nem működnek a jelzőlámpák aMár most sok helyen dugó van. A Szőregi úton a körforgalomig ér a sor, a Temesvári körúton is lámpától lámpáig, valamint a becsatlakozó utcákban is hosszú sorok vannak. A hidak is megteltek, a hidak előtt hosszú sorok vannak az Újszegedi oldalon. A Csillag tér környéke tele van Petőfitelep felől tragikus, kb 30perc az átjutás. A belvárosi részen is a lassú haladásra kell készülni, torlódik a Dugonics tér, a Hősök kapuja környéke, a Boldogasszony, a Zrínyi utca. Kossuth Lajoson a szokásos reggeli forgalom, a körforgalomnál be van dugulva a sugárút. A Bakay Nándor utca még mindig egyirányú. Az Algyői úton a benzinkútnál van a befelé jövő sor vége. A Vértói útnál még mindig nem lehet Béketelep felől átjönni. A nagykörúton, külső körúton folyamatos a haladás.