ÚtON: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az algyői hídon: félpályán megindult a forgalom

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! A Budapest felé vezető oldalon a belső sávon halad a forgalom.- tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól. DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Az előző hír vaklárma volt, de a rendőrség sajtóügyeletese jelezte: most már megindult a forgalom félpályán, hamarosan pedig helyreáll a közlekedés mindkét oldalon. Kollégánk is kiszabadult a dugó fogságából. Elmondta: a sor Szeged felé a második körforgalomig állt.Kollégánk szerint van remény, egyre több autót engednek át a hídon, de még nem jelezte a rendőrség, hogy feloldották volna az útzárat.Kollégánk az algyői hídnál kialakult dugóban vesztegel. Jelezte: fél órája áll a forgalom, ezalatt az idő alatt kb. 20 métert haladtak. Volt utas, aki leszállt a buszról, és elindult inkább gyalog. Aki tud, menjen másfelé!Baleset történt az algyői hídon,Autó ütközött a szalagkorlátnak, nagy torlódásra számíthatnak az arra közlekedők. A baleset a 47. főút 211. kilométerszelvényében történt, a sofőr megsérült, teljes az útzár.Szinte valamennyi sugárúton és örúton összefüggő sorokban halad a forgalom. A Tisza Lajos örút teljesen be van dugulva. Újszegeden a Szőregi út van tele, de a hidak előtt is telítve vannak az utak. A nagyobb bevásárló özpontok örnyé katasztrófa, városrésztől függetlenül.A Csillag téri örforgalom, Víztorony tér, Római örút jócskán televannak. A Felső Tisza part - Etelka sor sarka, illetve a másik vége azIfjúsági háznál szintén jól be van sűrűsödve, és alakul a Tisza Lajosörút is, főleg a Dugonics tér magasságában. Sajnos nemrég a Stefánián aszínház mellett gyalogost gázoltak, néhány perce még le volt zárva a Várutca és Stefánia sarka. Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele azautókat, egyre többen vannak a Thö öly és Bérkert utcán, valamint aTemesvári örúton. Mindkét hídon összefüggő a kocsisor, de az új hídongyorsabban lehet haladni. Népkert soron, Székely soron, Vedres utcánszintén kell a türelem.