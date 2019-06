ÚtON: Szerdán nem is olyan vészes reggel autózni Szegeden

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Élénkül a forgalom, de a legtöbb helyen egyelőre folyamatosan lehet közlekedni, persze vannak olyan útszakaszok, ahol valamilyen munkálatok bonyolítják az autósok életét. A Bécsi körút és Szentháromság utca kereszteződése ma reggel is kellően megnehezíti a haladást, komoly torlódások alakulnak minden irányban. A Londoni körút 15 előtt is még le van zárva a külső sáv, ez is visszaveti a tempót, és némi torlódást eredményez. Az Aradi téren és a klinikák körül már nagy a mozgás, Csillag téren, Budapesti körúton, József Attila sugárúton szintén egyre többen vannak. A Kossuth Lajos sugárutat és a Szabadkai utat emelném még ki, ezeken mindkét irányban erős a forgalom. Az újszegedi oldalon is vannak bőven, Temesvári körút, Bérkert utca és a hídfeljárók többi utcájában is sűrűsödnek a járművek, de a hidakon viszonylag jól át lehet jutni -