ÚtON: Szokásosan nagy a forgalom Szegeden

Szokásos reggeli forgalom van az utakon. Bevezető fő utakon a befeléjövő forgalom az erősebb, Szőregi út, Algyői út, Kossuth Lajosvalamint a Szabadkai úton is sorokban araszolnak a járművek. Hidak ismár tele vannak, illetve a híd-feljárókban hosszú kocsisorok alakultakki. Belvárosi részen is türelem kell a haladáshoz, Dugonics térkörnyékén, valamint a Hősök környékén is be van dugulva. Széchenyi tér5-szám előtt útfelbontás ezért a villamossínekre terelik a forgalmat.Mars tér környékén van még elég sokan, és a Felső Tisza parton azÚj-hídig ér a sor. - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.