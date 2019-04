ÚtON: szokásosan nagy a forgalom Szegeden

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Erősödő forgalom van minden felé. A bevezető utakon már araszolás van főleg az Algyői út, Szőregi út valamint a Dorozsmai út van nagyon tele. Újszegeden a Temesvári, Népkert sor, Székely sor, Bérkert utca ami nagyon tele van. Bertalan hídon a híd javítása miatt van egy kis fennakadás,d e nem vészes, a belvárosi híd viszont a szokásos formáját hozza vagyis tele van. Körutak, sugárutak is tele vannak lámpáknál sorok alakulhatnak ki. Dugonics tér, Aradi tér, Boldogasszony is tele van, lépésben lehet haladni. Felső Tisza parton is a híd alatt asorvége, Rakparton is hosszú sor vár az Árvízi emlékmű irányában. Párizsi körúton a rendőrség előtt drága fényképek készülhetnek, ha nem figyelünk.