ÚtON: Tele van a város autóval, a legtöbb helyen lépésben lehet csak haladni

Baleset történt Hódmezővásárhelyen, a Hunyadi utca 14. előtt. Félpályás útzárra számítsanak az arra közlekedők, a helyszíni szemle időtartama várhatóan 2 óra.

Tele van a város autóval! Belvárosi részen Dugonics tér környékén minden irányból dugó van! Somogyi , Oskola , Kelemen utca , Hősök környéke úgyszintén, lépésben halad a forgalom. Nagykörúton lámpától lámpáig ér a sor, Árkád környékén torlódik . Rókusi körúton végig sokan vannak itt is lassan haladnak a járművek. Csillag tér környéke is tele van, valamint a sugárutakon sincs autóból hiány. Boldogasszonyon a körforgalomig ér a sor. Hidakon viszonylag jól lehet haladni.Baleset történt a Budapesti körút 28. előtt, félpályás útlezárás van érvényben a helyszínen. A helyszínelés időtartama várhatóan két óra.Baleset történt Szegeden a Kálvária sugárúton. A helyszínen torlódás, útlezárás nincs.A Rádió Taxi Három munkatársa jelezte: fél 10 után nem sokkal keresztbeállt egy troli a Vitéz utca-Szentháromság utca sarkán az úton, teljes a káosz.Rengeteg a jármű van az utakon, a Szőregi úton, az Algyői úton, a Kossuth Lajoson ígyóznak a sorok. Az újszegedi részen a hidak előtt végeláthatatlan sorok vannak, a hidakon lépésben halad a forgalom. A belvárosi részen sem jobb a helyzet: a Hősö kapuja örnyé Dugonics tér örnyé minden irányból torlódik. A Mars térnél a Gulyás árda előtt a vízmű dolgozik a szélső sávban, ezért itt ezt a részt kerülgetni kell. A Csillag tér örnyé én is elég nagy a tumultus, valamint a Felső Tisza-parton is a hídig ér a sor. A sugárutakon viszonylag jól lehet haladni - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.