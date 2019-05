ÚtON: Torlódás Makónál, frontális ütközés Mórahalom és Zákányszék között - fotók

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt Makónál a 430-as úton, a 6. kilométerszelvényben. Torlódás várható, a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek!Baleset történtZákányszéknél. A helyszínen teljes útzár van érvényben- írtuk korábban: további részleteket is megtudtunk a balesetről. Két ember megsérült, amikor autójukkal frontálisan összeütköztek a Csongrád megyei Mórahalom és Zákányszék közötti úton. A két jármű eddig tisztázatlan körülmények között csapódott egymásnak az éles kanyarban. Az ütközés erejétől az egyik személyautó az árokba csapódott. Úgy tudjuk, mindkét sofőr megsérült a balesetben, ezért őket a mentők a szegedi klinikára szállították. A helyszínre érkező ruzsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat. A helyszínelés és a mentési munkálatok miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.A külső részeken, körutakon és valamennyi sugárúton élénk már a forgalom, a nagyobb kereszteződésekben sorok vannak a lámpáknál. Sok az autó a Szilléri sugárúton, de az új hídról is sokan érkeznek, így a híd lábánál és a Római, Brüsszeli körúton van egy kis kocsisor. A Retek, a Rózsa és a Hajós utca is elég forgalmas így reggel, és már vannak torlódások a Budapesti körúton, Csillag téren, a Lugas utca végig van autóval. A belvárosban visszaállt a rend, de így is sokan vannak a Kelemen, Somogyi, Stefánia, Híd utcában. Sűrűsödnek a Petőfi, Kálvária sugárút elején, a Dugonics téren, Aradi téren, az Anna kút környékén, ésa hídfeljárókon is mindkét oldalon. Egyre többen vannak a Temesvári körúton, Népkert soron, Bérkert utcán, a hidak közül szokás szerint a belvárosin lassabb az átjutás az Újszeged felől érkezők számára.