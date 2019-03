ÚtON: Torlódásra kell számítani a József Attila sugárút elején

A József Attila sugárút elején, a lámpánál koccanás történt, jelezte a Rádió Taxi Három munkatársa. Torlódás alakult ki a Tisza Lajos körúton, a rakpart felé sem lehet nagyon kanyarodni. A rendőrség mobil applikációja, a RUTIN információi alapján a Glattfelder Gyula tér 2. előtt történt a baleset, félpályás útlezárás van érvényben a helyszínen.Két autó ütközött a Madách utca 12. előtt, forgalomkorlátozás nincs a helyszínen.Tele vannak a bevezető utak, a Szőregi úton Szőregig ér a sor, az Algyői úton a Shell kútnál van a befelé jövő sor vége, a Kossuth Lajoson minden sáv tele van, a Kálvárián is araszolás van befelé. A hidak megteltek, a belvárosi híd előtt minden irányból hosszú sorok vannak. A Felső Tisza-part is tele van, a rakparton is a híd alatt van a sor vége. A Hősök kapuja környéke, Dugonics tér környéke be van állva. A Csillag tér is tele van, a Budapesti körúton összefüggő kocsisorban araszolgatnak. A Mars téren is zsong a forgalom, a nagykörút többi részén jól lehet haladni

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában. az