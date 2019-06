ÚtON: Tragédia ma reggel a felbontott Szentháromság utca, aki teheti, kerülje

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Máris sokan közlekednek a bevezető utakon, külső körutakon, sugárutakon egyaránt, főleg a Kossuth és József Attila sugárút van leterhelve. A Víztorony tér környéke, a Csillag téri körforgalom torlódik, de sűrű a forgalom a Szillérin, és a Felső Tisza parton is. A rakpart zárva, így erősebb a forgalom a nagykörúton végig, de alakul a Tisza Lajos körút is, főleg az Anna kút, a Dugonics és Aradi tér magasságában. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is, úgy mint a Zrínyi, Oskola, Híd utca és a Stefánia. A Bécsi körút és a Szentháromság ma reggel is tragédia, aki teheti, inkább kerülje. Újszegeden szokás szerint nagy a mozgás, egyre nehezebb haladni a Bérkert utcán, aTemesvári körúton, a Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán, a Belvárosi hídon már araszolgatni kell.