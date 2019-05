ÚtON: Troli és autó ütközött a Csanádi utcában - feloldották az útzárat

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.B

Olvasónk jelezte: az útzárat a Csanádi utcában feloldották.A Csanádi utcában troli és autó ütközött, az utcát teljes szélességében lezárták - jelezte a Rádió Taxi Három munkatársa. A rendőrség mobil applikációja a RUTIN adta ki: a baleset a Csanádi utca 17. előtt történt, forgalmi torlódás várható.Máris sokan közlekednek a bevezető utakon, külső körutakon, sugárutakon egyaránt, főleg a Kossuth és József Attila sugárút van leterhelve. A Víztorony tér környéke, a Csillag téri körforgalom, torlódik, a Lugas utcában hosszú már a sor, de sűrű a forgalom a Szillérin, a Retek és Rózsa utcán is. Alakul a Tisza Lajos körút is, főleg a Dugonics és Aradi tér magasságában. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is, úgymint a Zrínyi, Oskola, Híd utca és a Stefánia. Újszegeden szokás szerint nagy a mozgás, egyre nehezebb haladni a Bérkert utcán, a Temesvári körúton, a Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán, a Belvárosi hídon már araszolgatni kell. A Párizsi körúton munkába állt a traffipax - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.