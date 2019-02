ÚtON: úgy indul a hétfő, ahogy mindig is szokott - autók, dugók, araszolás

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A bevezető utakon, külső körutakon, és szinte mindegyik sugárúton rengeteg a jármű, az Algyői úton például a benzinkútig ér a sor. A Rókusi, Makkosházi, Budapesti körút tele vannak, a Csillag téri körforgalom minden ága torlódik. A nagykörút legtöbb szakaszán sok az autó, de még folyamatosan lehet haladni. A Petőfi sugárútról nem lehet jobbra fordulni a Bécsi körútra, a Moszkvairól pedig csak 1 sávon lehet tovább menni a Bécsire. A villamos síneken dolgoznak, a Dugonics tér és a jégpálya közt nem is jár a villamos. Elég sűrű már a Tisza Lajos körút forgalma is, illetve a Felső Tisza-part ugyancsak teljes hosszában el van látva. A hídra vezető utcák mindegyike be van már lassulva, a Belvárosi híd Szeged felé tartó oldalán már araszolgatni kell - közölte a Rádió Taxi Három, az ÚtOn partnere!