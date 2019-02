ÚtON: Újszegeden akadozik a forgalom

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Beindult az élet az utakon, a külső részeken, a Vásárhelyi Pálon, Rókusi, Makkosházi körúton máris sokan vannak mindkét irányban. A sugárutakon is erős a forgalom, és a nagykörúton is sűrűsödik, főleg a Római és Brüsszeli szakaszán, de a Mars tér magassága is jól áll. Sok az autó a Felső Tisza parton, a sugárutak eleje, Dugonics, illetve Aradi tér szintén kezdenek megtelni, de ugyanez a helyzet a belvárosi utcákkal, hídfeljárókkal egyaránt. Újszeged is mozgalmas, Makai, Szőregi, Thököly, Bérkert utcán már akadozik a forgalom, és sorok vannak a Vedres utcán, Székely és Népkert soron. Az új híd egyelőre lendületesebb, de a belvárosin megkezdődött az araszolgatás a Szeged felé haladóknak - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.A Magyar Közút közleményéből pedig azt tudjuk, hogy a Dorozsmai-Budapesti út kereszteződésében még mindig nem működnek a jelzőlámpák.a rövid magyarázatot is megtalálják olvasóink, további részleteketolvashatnak.