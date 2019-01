ÚtON: Vigyázzon! Baleset miatt teljes útzár az algyői híd előtt!

18.50 - Két autó ütközött az Algyői híd előtt csütörtök este. A rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, az anyagi káros balesetben nem sérült meg senki, viszont a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárják. Ha arra közlekedne, még most válasszon másik lehetőséget. A rendőrség kéri az autósok türelmét.



Délutáni helyzetjelentés: Élénk a forgalom mindenhol. A belvárosi részeken a szokásos dugókkal találkozhatunk, a Dugonics tér könyékén, a Somogyi és Oskola utcában valamin a Boldogasszony sugárúton lépésben lehet haladni. A nagykörúton is sokan vannak, de folyamatosan megy a forgalom, a külső körúton is viszonylag torlódásmentesen haladnak a járművek. A hidakon sincs komolyabb fennakadás, a Belvárosi híd kicsit lassúbb, de halad. A külső részeken is jól lehet közlekedni, a sugárutakon is folyamatos a forgalom. Az algyői híd

előtt mindkét oldalon torlódásra kell készülni, egy sávon lehet közlekedni.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Bevezető fő utakon már rengeteg a befelé tartó jármű, ezért már araszolás van a Szőregi úton, a József Attilán, Szabadkai úton, valamint a Kossuth Lajoson de itt minkét irányban tele van az út.Belvárosi híd előtt az újszegedi oldalon a szokásos sorok vannak, hídon szépen lassan halad a forgalom . Bertalan híd is kezd megtelni itt isvárakozni kell a feljutásra a Bérkert illetve a Népkert sor felől. Belvárosi részen is rengetegen közlekednek Dugonics tér minden irányból tele van, Hősök környéke úgyszintén, Boldogasszonyon a körforgalomnál van a sor vége. Mars térnél van még torlódás , illetve a Felső Tisza - rakpart találkozásnál. Sugárutak, körutak alapjában véve jól járhatóak, lámpáknál kisebb sorok vannak. Az Algyői Tisza hidat ismét karban tartják ezért egy sávon lámpás irányítás mellett halad a forgalom itt azért szép hosszú kocsisor van mindkét irányban, és hát erre egész nap lehet számítani - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.