ÚtON: Villamos ütközött személyautóval

A forgalmi fennakadás azóta elhárult. A villamosok ismét a megszokott menetrend szerint közlekednek. Forgalmi fennakadás volt a 3-as villamosvonalon a Deák gimnázium előtt.Sűrű a forgalom a bevezető utakon, főleg a Dorozsmai és az Algyői úton,de szinte mindegyiken sokan vannak, csakúgy, mint a Rókusi, Makkosházi,Budapesti körúton, ezeken mindkét irányban sok az autó. A sugárutak szintén terheltek, kiemelve a József Attila sugárutat, ami összefüggő sorból áll. A Csillag tér megtelt, Petőfi telep felől rengetegenaraszolnak. A Szabadkai út is el van látva, de a Boldogasszony sugárútis be van már lassulva. A rakpart klinikák felé vezető oldalán is erős aforgalom, az Aradi tér környékén pedig már komoly torlódások alakulnak.A belvárosi utcák, a Tisza Lajos körút zsúfoltak, a hídfeljárók utcáiszintén. Újszegeden alakul a Makai út, Bérkert utca forgalma, de sokan vannak aTemesvári körúton, Népkert és Székely soron, Vedres utcán egyaránt. Ahidak közül egyelőre a Belvárosin lassabb a forgalom.