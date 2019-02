ÚtON: Villamos ütközött személyautóval a Boldogasszony - Liliom utca sarkán, torlódásra készüljenek

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Rádió Taxi Három munkatársa jelezte, hogy villamos ütközött személyautóval a Boldogasszony sugárút - Liliom utca sarkán."Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Boldogasszony sugárúton forgalmi torlódás alakult ki. Emiatt az 1-es és 2-es villamos esetében vonali késésekre lehet számolni a következő fél órában.Megértésüket köszönjük."Két autó ütközött Makón, a Honvéd utca 45. előtt. Torlódásra, útlezárásra nem kell számítani.A bevezető utakon erősödik a forgalom, a örutak, sugárutak jól járhatóak. A hidak kezdenek megtelni, illetve a belvárosi híd előtt Újszeged felől egyre hosszabb sorok vannak. A Dugonics tér örnyé , Hősö kapuja örnyé , valamint a Csillag tér örnyé is kezd torlódni. A Mars tér magasságábanis számíthatunk torlódásra, valamint a Kossuth Lajoson kifelé-befelé sokan vannak. A álvária sugárúton, amikor fordulunk be a kórházhoz, belefuthatunk egy hatalmas kátyúba, ami komoly sérülést okozhat az autónknak habelehajtunk. A belvárosi híd szegedi oldalán is jönnek elő ismét a átyú , sajnos úgy látszik ezeket csak ideiglenesen foltozták be.Két autó ütközött Balástyán, a Forráskúti út 1. előtt. A helyszínen torlódás, útlezárás nincs.