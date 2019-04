ÚtON: Viszonylag jól lehet közlekedni a városban

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

- A városban viszonylag minden felé jól lehet közlekedni. Viszont az áruházak környékén már jócskán tumultus van! A Szőregi úton az áruházig végig összefüggő kocsisor van, befelé jól lehet haladni. A József Attila sugárút végén is kicsit torlódik, valamint a Kossuth Lajoson a körforgalomnál van torlódás. A hidakon jól lehet haladni. A Dugonics tér környéke is kicsit lassul, valamint az Oskola és a Somogyi utca is kezd megtelni. A Rókusi körúton is az áruház magasságában van torlódás.- Fa dőlt a trolivezetékre a Budapesti körúton, a Csillag tér előtt. A fát most nyesik, emiatt a Budapesti körúton végig áll a sor, aki tehetikerülje.Érezhetően kitört a tavaszi szünet az iskolákban! Bevezető utakon, körutakon, sugárutakon jól lehet közlekedni, dugóval nem igazántalálkoztunk. A Belvárosi híd előtt a lámpáknál 4-5 autó várakozik csak, hídon jól lehet haladni. A Bertalan hídon sincs fennakadás. A Dugonics térkörnyéke, Hősök környéke, valamint a belvárosi rész is jól járható. A Petőfi és Szivárvány sarkon mérik a sebességet .