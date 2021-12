28 évvel ezelőtt szólalt meg először a csengő Maróthi Róbert számára a szegedi mentőállomáson, ahol 1993 óta dolgozik, ma már mentőtechnikus, tehát mentőápoló és mentőgépkocsi-vezető is egyben. Emellett szintén 1993 óta a koraszülöttmentésben is dolgozik, itt szintén gépkocsivezető és szak­ápoló. De nem elégedett meg két egyenruhával, 2001 óta ugyanis nemcsak a mentőknél szól neki a riasztás, hanem a Napos út 4. szám alatt, vagyis a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon is.