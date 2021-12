Összesen 1104 új fertőzöttet regisztráltak a hétvége során Csongrád-Csanád megyében a koronavirus.gov.hu oldalon közzétett információk szerint. Így hétfő reggelig már 52 ezer 927-en kapták el a vírust megyénkben tavaly tavasz óta.

Eközben megyénkben is zajlik az oltási akció, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal közleménye szerint vasárnapig 7 óra és 19 óra között lehet beadatni a koronavírus elleni vakcinát. A felhívás szerint a kórházi oltópontokon ötféle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

Megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket, akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő, harmadik oltásra.

A még oltatlan 12-17 éves gyermekek oltására is lehetőség van, ez esetben javasolt a szülői kíséret is az oltásra és mindenképpen szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat.

Arról már a Multiplex Magazin számolt be, hogy ha kínai védőoltást kaptak, az 50 év feletti sclerosis multiplexes betegek, akkor nekik nem egy, hanem további két mRNS vakcinát javasolnak felvenni, majd ha még mindig szükséges, ezt követheti egy újabb, esetükben immár az ötödik védőoltás.

Az újszentiváni óvoda dolgozóinak kötelező az oltakozás. Forrás: Frank Yvette

Újszentivánon pedig komoly vitát váltott ki a polgármester, Putnik Lázár döntése, miszerint az önkormányzati intézmények dolgozói számára kötelező a védőoltás beadatása.

Főként az óvodai dolgozók körében okozott ez problémát, ott a dolgozók átoltottsága 20 százalék a település honlapján közzétett beszámoló szerint. A polgármester írásából kiderült az is, hogy januárban csak az oltott dolgozók mehetnek be az intézménybe, így azok helyére, akik nem oltatják be magukat, új pedagógusokat, dajkákat vesznek fel, éppen ezért az intézményvezető már túl van több állásinterjún is.

DOSSZIÉ