- A Pékmester Sütödéje, Spekla Edvárd és családja, több mint 10 éve minden karácsony előtt felajánl a Tiszta Szívvel Egyesületnek 100 bejglit. Úgy döntöttünk, hogy idén a hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak adjuk át, hiszen ők tudják legjobban, hogy kik azok a családok, akiknek ezzel is szebbé tehetjük a karácsonyát – mondta Burzon Mária, a Tiszta Szívvel Egyesület titkára. A 100 mákos és diós bejglit Mezei Vidor, a nemzetiségi önkormányzat elnöke vette át szombaton délelőtt. A bejglik délben már a rászorulókhoz kerültek, több más adománnyal együtt.

Gáspár Zsolt most sem érkezett üres kézzel

Gáspár Zsolt, a Farm VIP műsorvezetője szombaton ismét Hódmezővásárhelyen járt. Hasonlóan az előző látogatásához, most is telepakolt autóval érkezett. Míg a múltkor mikuláscsomagokat és ruhaneműket hozott, most 250 pucolt csirkét, amit ugyancsak a rászorulók, romák és nem romák kaptak meg. Gáspár Zsolti ezúttal is kampányolt az oltás mellett. Hangsúlyozta, az oltás jó dolog, mindenki vegye fel.

- Karácsony előtt egy kis csirkehússal szeretnénk meglepni, aki ma ide eljött. Köszönöm Mezei Vidornak, hogy összehozta ezt az alkalmat, hogy magyarok és cigányok együtt vannak – mondta Gáspár Zsolt.

Idősebb Gáspár Győző pedig lapunknak azt hangsúlyozta, a Gáspár család szívén viseli a rászorulók sorsát, ezért is segítenek szerte az országban mindenfelé. Szeretnének jó példát mutatni a jómódú roma családoknak és a cigány vezetőknek, reméli, sokan követik majd őket az adakozásban.

Sokan vettek részt az adományosztáson. Lisztet, csirkét és bejglit is kaphattak a rászorulók. Fotó: Kovács Erika

Nem érzik a város törődését

- Hat mázsa lisztet is kiosztottunk a Kószó Péter vezette Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete jóvoltából. Minden rászorulót szeretettel vártunk, nem csak a cigányokat – mondta Mezei Vidor, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiség Önkormányzat elnöke, akitől megtudtuk, a két ünnep között még lesz adományosztás. Hangsúlyozta, ez nem választási kampányfogás.

- Az utóbbi másfél évben nagyon megnőtt a rászorulók száma. Sajnos a hátrányos helyzetű emberek nem igazán érzik, hogy törődne velük a városi önkormányzat. Ezért is kerestünk támogatókat, hogy legalább az ünnepek idején kerüljön minden rászoruló család asztalára finomság – emelte ki az elnök.

Ez lesz a karácsonyi vacsora

- Nagy segítség nekünk a mostani adomány. Lisztet, bejglit és csirkét is kaptunk. A csirkét megsütöm, az lesz a karácsonyi vacsoránk – mondta Rátódi Imre.

- Nagyon örültünk az adománynak. Kaptunk lisztet és csirkét is, de ez utóbbit átadtuk egy olyan családnak, ahol még nagyobb a szükség. Örülünk, hogy találkoztunk Gáspár Zsoltival. Ő nagyon sokat segít abban, hogy a cigányok és a nem cigányok megtalálják a közös hangot – válaszolta kérdésünkre Németh Szilárd.