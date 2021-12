Idén is ötven családon segítenek, akiket az SZTE Védőnői Szolgálat munkatársai választottak ki. Bella Zsolt, a Szeged Első Lions Club soros elnöke elmondta, a karácsonyt megelőző hetekben az ember kicsit körülnéz nemcsak a saját háza táján, hanem a környezetében, a városban is, és ekkor látja, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akiknek a karácsony is a küzdelemről szól.

Hangsúlyozta, éppen ezért kutatják fel évek óta a leginkább rászoruló családokat, akiknek hiánya van olyan dolgokból, ami pótolható.

Ilyen a tisztítószer és a tartós élelmiszer, de ezek mellett édesség és déli gyümölcs is került a csomagba. Megjegyezte, mindezt a Club tagjai és külsős adományozók felajánlásaiból sikerült beszerezniük. A szombaton összeállított csomagokat a napokban személyesen viszik majd házhoz.