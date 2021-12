Fórumot rendeztek tegnap Sándorfalván, a Pallavicini Kastélyban a 3-as számú választókörzet polgármesterei számára. Farkas Sándor országgyűlési képviselő meghívására a rendezvényre látogatott Novák Katalin családügyi miniszter is, akivel zártkörű fórumon beszélgethettek a településvezetők.

– Arról, hogy mit jelent nőnek lenni a politikában, vagy a gyengébbik nem képviselőjeként megállni a helyünket, órákat tudnék beszélni. Mivel ebben Novák Katalin példakép, hiszen anyaként és miniszterként is helyt áll, arra kértem, mondja el a titkát – vezette fel Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere, miért kaptak a rendezvényre meghívást a polgármesterek feleségei mellett a térség női vállalkozói is.

Forrás: Török János

A csaknem egy órás beszélgetésen a térség minden polgármestere beszámolt arról, milyen családpolitikai fejlesztések valósultak meg náluk. Farkas Sándor azonban már elöljáróban elárulta:

a térségben szinte egyetlen lakatlan épület sincs már, köszönhetően többek között a CSOK-nak és sok gyermek születik mindenhol. Ugyanezt erősítette meg a beszámolók után Novák Katalin is.

– A tapasztalatok azt mutatják, van igény a kistelepülési életre, hiszen érezhető, hogy akár 20 százalékkal is több gyermek születik. Emellett pedig a házasságkötések száma is gyarapodik. Persze ehhez szükség van bölcsődékre és óvodákra is, ahol biztonságos környezetben, magas színvonalon foglalkoznak a kicsikkel. Bölcsődék tekintetében ez a körzet az országos átlag feletti férőszámmal büszkélkedhet, hiszen az érintett korosztály több mint 30 százaléka számára van elhelyezési lehetőség és több településen további bővítésen gondolkodnak – foglalta össze a hallottakat a fórum után tartott sajtótájékoztatón a családügyi miniszter, aki örömét fejezte ki, hogy a magyar családpolitika eredményei helyben is érezhetők. Farkas Sándor mindehhez hozzátette: a cél, hogy egyre többen találják meg a helyüket vidéken.

– Ezeken a településeken, amelyek képviselői most jelen vannak, ehhez minden feltétel adott és a kormány is ad támogatást hozzá – hangsúlyozta.

Forrás: DM

A fórum végén kézműves foglalkozásra várták a résztvevőket. Karácsonyi asztaldíszt, illetve illatosítót lehetett készíteni, hogy aztán ezekkel időseket ajándékozhassanak meg Sándorfalván. Novák Katalin is leült alkotni, ő egy asztaldíszt állított össze, majd elköszönt, mert mint mondta, ha már itt járt, még meglátogatja a szüleit Szegeden. A polgármesterek és vállalkozónők számára ezt követően vacsorát rendeztek a kastélyban.