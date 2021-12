Az átmeneti otthonra még várni kell Az alapítvány neve ismerős lehet olvasóinknak: szeptemberben számoltunk be arról, hogy Kovács Bálintné kuratóriumi elnök családi vállalkozása megvásárolta az önkormányzattól az Egyesített Népjóléti Intézmény volt székházát, hogy átmeneti otthonná alakítsák nehéz helyzetbe került családok számára. Akkoriban folyt a felújítás, átalakítás és úgy tervezték, október-november fordulóján nyitnak. – Az építkezés sajnos elhúzódik, rosszabb az ingatlan állapota, mint eredetileg gondoltuk – mondta most Kovácsné. Most jövő év elejére tervezik az indulást.