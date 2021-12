Alkohol-, gyógyszer- és romantikafüggőséggel került a Hivatásőrző Házba Szilágyi László, ahol elsajátíthatta a szenvedélybetegségek ismérveit, megtanulhatta a függőségek tudatos kezelését. A férfi ezt követően úgy döntött, hogy könyvet ír az elvonulása adta felismeréseiről, a lelki viszonyulásáról Egy függő naplója címmel. Az írást nemrég Szegeden, a SZAB Székházban is bemutatta.

A házigazdák részéről Papp Zoltán mutatta be a szerzőt, aki elmondta, Szilágyi László 1982-ben született, 9 éves koráig sportiskolába járt, de egy rosszul sikerült ugrás véget vetett ennek. Számtalan iskola után a gimnáziumot estin fejezte be, érettségi után spirituális, önismereti tanfolyamokra járt. László több alternatív gyógymóddal ismerkedett meg, valamint Indiában is járt, azonban volt egy törés az életében, melynek hatására függővé vált. Nagy lelki erővel kilábalt a nehéz helyzetből, ma pedig már boldog családapa, Kende és Hanga édesapja.

Az elnök kiemelte, László a könyvében leírja a függőség gyötrelmes és életvezetői szakaszait. Papp Zoltán hangsúlyozta, ma hazánkban jelenleg 20 ezer kezelés alatt álló kábítószerfüggő és 800 ezer alkoholista van, tehát a pszichiátereknek bőven van feladatuk.

A szerző arról beszélt, hogy a kezelés során mindennap kaptak egy érmét, amely által követni tudták, hogy hány napja nem fogyasztottak kábítószert és alkoholt, és minden ilyen érmeosztáskor eszébe jutott egy indiai mondás, miszerint ne a születésnapunkat ünnepeljük, hanem azt, amikor megtaláltuk magunkban Istent.

Ő azokat a napokat kezdte számolni, amikor maradéktalanul boldog volt. Megjegyezte, azt a mámoros katarzist, amelyet a szerek elfogyasztása után érzett, ma már nem élheti meg, de józanságának köszönhetően megtalálta lelki társát, a feleségét, és gyermekei születtek.

Isteni kegy, hogy rájött a függőségére, amely egy alattomos erő, olyan energetikai állapot, amelynek részei a traumák, a traumákkal szembeni túlzott érzékenység. Azt szeretné, ha a könyve által minél több függő rálépne az Isten által kiszabott útjára, a nem függők pedig megértenék, mi zajlik a szenvedélybetegekben.