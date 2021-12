Vidékfejlesztés 6 órája

Átadták az M5-ös autópálya csengelei csomópontját – fotók

Szombattól Csengelénél is le- és felhajthatunk az M5 autópályára, átadták ugyanis a hónapok alatt megépített csomópontot. A szombati ünnepségen Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány számára fontos a vidék fejlesztése, ezért is valósult meg a mostani beruházás, amely által nem kell most már mintegy 20 kilométert kerülniük a csengeleieknek ahhoz, hogy elérjék az autópályát.

Gulyás Gergely, Farkas Sándor, Szilvai József Attila és Tóth Tibor Imre vágta át a szalagot. Fotó: Karnok Csaba

– Másfél évtizede, hogy Szegedet összekapcsoltuk Budapesttel, a csengeleiek pedig azóta integethettek az autópályának, hiszen egyik irányból 17, míg a másik irányból 23 kilométert kellett megtenniük, hogy elérjék az M5-ös autópályát. Méltatlan helyzet volt ez, ami állítólag azért alakult ki, mert a csengeleiek mindig a jobboldalra szavaztak, a baloldal pedig így büntette őket. Nem tudom, hogy ez így van-e, de végre sikerült törlesztenünk feléjük ezt az adósságot – közölte szombaton Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az M5-ös autópálya csengelei csomópontjának átadóján. Leszögezte, abnormális helyzetet sikerült megszüntetniük, ezzel jobb életszínvonalat biztosítva a térségben élőknek. Megjegyezte, a kormány azért dolgozik, hogy vidéken is jó legyen élni, ezért indították el a Magyar Falu programot, mely által azt szeretnék elérni, hogy ne a városokat, hanem a falvakat válasszák lakhelyüknek az emberek. Hozzátette, öröm, hogy Csengelén ez megvalósul, hiszen itt folyamatosan nő a lélekszám. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője idén februárban jelentette be, hogy megépül az M5-ös autópálya csengelei csomópontja, majd májusban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította a fejlesztést. A szombati átadón Farkas Sándor arról beszélt, hogy 2008-2009 óta dolgoztak azon, hogy a le- és felhajtó elkészüljön, mely által Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye összekapcsolódik, a csengeleiek mellett pedig Pusztaszernek, Tömörkénynek és Csanyteleknek is fontos ez gazdasági szempontból. Kiemelte, a vállalkozásokat is ide vonzza majd a csomópont, így a környék települései előtt kinyílik a világ, és a térség fejlődésének kitörési pontja lehet ez. A képviselő is méltatta a Magyar Falu programot, mely szerint az utóbbi 100 év legsikeresebb vidékfejlesztési programja az, és a beruházások által a vidéken élők érzik, hogy törődnek velük. A lehajtó megépítése évtizedes vágya volt a csengeleieknek. A szalagátvágás előtt Tóth Tibor Imre, Csengele polgármestere közölte, a mostani fejlesztés által javul az életkörülmény a településen, az itt élők pedig jobb minőségű, biztonságosabb úton érhetik el úti céljukat. Hozzátette, a csomópontnak gazdasági és társadalmi szempontból is hatalmas jelentősége van, emellett pedig jól tükrözi azt, hogy a kis falvakban élők is fontosak a magyar kormánynak, amely elkötelezett a vidék fejlesztése iránt. Az eseményen Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója köszönte meg a kormánytól kapott forrást, a hatóságok együttműködését, a tervezők és a kivitelezők munkáját. Figyelmeztetett, mindenki vezessen óvatosan, mert a közlekedés életveszélyes is lehet.

