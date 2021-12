Október 18-án tették le az alapkövét a Szeged-Szabadka vasútvonalnak, melynek a Szeged–Röszke közötti szakaszát újítja fel és villamosítja a magyar állam, valamint a határátkelő megépítését is vállalta a magyar kormány. A munkálatok mindkét országban megkezdődtek már, Röszkénél jelenleg a V-Híd Vagyonkezelő Kft. dolgozik. Az előkészítő munkálatokat végzik most el, ennek része a sínek felszedése is. A felújítás és a villamosítás januárban kezdődik majd el.

B. Nagy László országgyűlési képviselő, a Magyar–Szerb Baráti Tagozatának elnöke lapunk kérdésére elmondta, minden akadály elhárult a beruházás elől, így megkezdődhetett a munka, ezért a közeljövőben egyre több helyen egyre több gépet és szakembert láthatunk majd dolgozni. Hozzátette, a tervek szerint jövő ősszel adják majd át a felújított, villamosított pályát, melyen 120 kilométer/órával közlekedhetnek a vonatok.

40 perces korridor

Hangsúlyozta, a beruházás eredményeként 40 perces korridor jön létre a Vajdaság második legnagyobb városa, Röszke és Dél-Magyarország legnagyobb városa, Szeged között.

Ez nemcsak a turisták és a munkavállalók, hanem az ipar és a kereskedelem számára is új fejezetet jelent, amely feledteti majd a régmúltat, vagyis azt, hogy a trianoni diktátummal hogyan szelték ketté ezt a vasútvonalat, és hogyan sorvadt el emiatt a gyümölcsöző kereskedelmi kapcsolat a két ország között – mutatott rá.

Virágzik a kapcsolat

B. Nagy László szerint ez nem csupán egy létesítmény lesz, hanem jelképe is annak, hogy a magyar-szerb kapcsolat sosem látott módon virágzik. Megjegyezte, hazánk is sürgeti Szerbia uniós csatlakozását, mert azzal a schengeni határ kitolódna délre, ez pedig mindkét országnak és mindkét városnak nagy előrelépést jelentene. A képviselő szerint köszönet jár Szijjártó Péter külügyminiszternek, aki minden szerbiai látogatásakor napirendre tűzte a Szeged-Szabadka vasútvonalról szóló tárgyalást.

A Magyar–Szerb Baráti Tagozatának elnöke közölte, a két város és a közöttük lévő települések lakói is támogatást kapnak mindkét oldalról bármilyen projektbe fognak, és számos olyan támogatási lehetőség nyílt meg itthon, amely által a magyar vállalkozókat arra ösztönzik, hogy Szerbiában fejlesszenek.

150 éves vasútvonal

Mint ismert, október 18-án a szerbiai Horgos vasútállomásán Orbán Viktor magyar kormányfő és Aleksandar Vučić szerb elnök tette le a Szeged-Szabadka vasútvonal alapkövét. Akkor Orbán Viktor elmondta, egy 150 éves vasútvonalat újítanak fel, de valójában alapkövet tesznek most le, és azért alapkőletételről beszélnek, mert ez annak a szimbóluma, hogy a szerbek és magyarok egy új jövő építésébe kezdtek.

Emlékeztetett, hat évvel ezelőtt a vasúti pálya mentén illegális migránsok ezrei vonultak Magyarország és Európa felé, ezért a pályát le kellett zárni, végül megszűnt a közlekedés.