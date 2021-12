Kína, Dél-Korea, az Amerikai Egye­­sült Államok, Japán, Bolívia, Indonézia és Lengyelország után a közelmúltban a dubaji világkiállítás plakáttárlatán állították ki az SZTE Juhász Gyu­­la Pedagógusképző Kar Rajz-­­Művészettörténeti Tanszéke oktatójának munkáját. A dizájnrács Kiss Ferenc tervezőgrafikus, dizájner mintegy tíz évvel ez­­előtt kezdett bele egy sajátos képsorozat kidolgozásába, amelynek rácsos háttérszerkezetre rendezett variánsai több plakátja alapját adják.

– Elkezdtem futni, és a töltés­oldalban találtam egy rozsdás vasdarabot, ami megtetszett, zsebre tettem. A futás egy idő után önmagában nem volt elég, így elkezdtem közben fotózni a kilométerköveket eleinte önmagukban, majd mindig tettem a tetejükre egy-egy tárgyat, amit útközben találtam vagy éppen a zsebemben maradt, így azt a bizonyos vasdarabot is – mond­­ta. Édesapja 2017-es halála után az ő garázsában felhalmozott tárgyakat kezdte fotózni a kilométerköveken.

– Többek között csavarokat, egyéb vasdarabokat, munkás­kesztyűket, a Trabantunk kabalababáját. A sorozat a Leltár cí­­met kapta. Később a digitális fotókat egy rácson gyűjtöttem össze – mondta. Dubajban kiállított plakátjának alapját is ez a szerkezet adja. Kategóriákon kívül Elmondta, ez a sorozatalkotás számára az önkifejezés egyik formája, amelyet nehéz kategóriákba szorítani.

– Hogy ez most művészet vagy tervezőgrafika, nem tudom. A művészek azt mondják, ez csak számítógépes „téglarakás”, a tervezőgrafikusok pedig nem értik az eredőjét. Azonban pont attól lehet versenyképes valaki Koreá­ban vagy Kínában, hogy valamilyen szinten őrült – mondta.

Bár a tervezőgrafikusok többsége a fővárosban dolgozik, Kiss Ferenc nem hagyta el Szegedet. Fotó: Karnok Csaba

Hozzátette, bár szakmai körökben külföldön a világ minden táján ismerik a nevét, meghívják a műveit kiállításokra, ennek ellenére hazai berkekben is vannak kihívások.

– A képzett tervezőgrafikusok többsége Budapesten dolgozik, szegediként „kacskaringós” köz­­tük érvényesülni – közölte. Mégsem hagyta el szülővárosát.

– Minden Szegedhez köt, ami fontos számomra, mint a családom és a harminc éve működő zenekar, a Tirke Honolulu, amely­­ben dobolok. Ez a másik szen­­vedélyem – mondta. Szépség és kombináció Idén összesen 25 nemzetközi tárlaton szerepeltek művei, külföldi pályázatokon már több dobogós helyezéssel büszkélkedhet. A du­baji plakátkiállításon 56 ország között képviseli hazánkat Connecting című alkotásával. Ami másoknak lom vagy érdektelen használati tárgy, az Kiss Ferenc plakátjain különleges értéket kap. Az alkatrészek mellett felhasznált már spagettitésztát, sőt a szomszéd kisgyerek aszfaltrajzát is műveinek alapjához.

– Ha van egy mániád, amit egyedi módon tudsz kibontani, továbbá kellő hited és kitartásod, Szegedről is eljutsz a világ tetejére. Számomra a dizájn nemcsak szakma, hanem hivatás, inkább rafinált, okos és el­gondolkodtató szellemi attitűd, amely hétköznapi képekkel is gondolatot közvetít, rafinált je­­lek teremtésével, kiválasztá­sával és kombinációjával több­let­jelentést, értéket hoz lét­­re – foglalta össze röviden sikerének titkát. Diákjait is erre a szemléletre tanítja az egyetemen, akik útmutatásának és bátorításának köszönhetően 2021-ben 39 nemzetközi díjat nyertek az UDA pályázatain.