– Megtisztelő volt számomra a Fidesz–KDNP felkérése, hogy induljak a 2022-es országgyűlési választáson. Úgy vélem, azt a 12 éves alázatos munkát, amelyet önkormányzati képviselőként Kiskundorozsmán végeztem, azt a 2. számú választókerület egészére is ki tudom terjeszteni, ha bizalmat szavaznak nekem tavasszal – mondta el lapunknak Mihálffy Béla, a Csongrád-Csanád me­­gyei 2. számú választókörzet országgyűlési képviselőjelölt­­je.

Leszögezte, a jövő évi vá­­lasztásnak fontos tétje van, olyan politikai erőnek kell kormányra kerülnie, amely képes az emberek érdekeit képviselni, és nem velük szemben alakítja ki politikáját.

– A legfontosabb, hogy gyermekeinket meg tudjuk védeni az agresszív LMBTQ-propagan­dától, ezért mindenkit arra ké­­rek, hogy a jövő évi népszava­záson egységesen álljunk ki gyermekeink védelmében – hangsúlyozta.

Alacsony rezsidíjak

Mihálffy Béla emlékeztetett, továbbra is komoly migráci­­ós nyomás nehezedik a déli határra, amelyet a fizikai és jogi határzárnak köszönhetően eddig sikerrel tartóztatott fel Magyarország.

Mihálffy Béla: Az egyetem mint tudásközpont válhat a szegedi ipar alapjává. Fotó: Karnok Csaba

– Ugyanakkor azt is tudjuk, ha a baloldal kerülne kormány­­ra, akkor akadály nélkül juthatnának be az illegális migránsok az ország területére. 2015 nem volt még olyan rég, hogy a környező települések lakói ne emlékezzenek, milyen félelmet éltek át akkor. De legalább ilyen fontos, hogy az elszabaduló világpiaci energiaárak ellenére hazánkban az egyik legalacsonyabbak a re­­zsidíjak az Európai Unióban. A rezsicsökkentés nélkül most kétszer-háromszor magasabb árat fizetnénk a villanyért, a gázért, a vízért. Pontosan tudjuk, hogy politikai ellenfeleink javaslata a magas energiaárak orvoslására, hogy fogyasszunk kevesebbet, ami lássuk be, igen cinikus álláspont – mutatott rá.

Fejlődő pályán a térség

Kiskundorozsma önkormányzati képviselője beszámolt ar­­ról is, hogy a világjárvány ellenére fejlődni tudott Szeged.

– Többmilliárdos fejlesztések valósultak meg kormányzati támogatással, például olyan sportfejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározhatják a térség sportkultúráját. Emellett kormányzati és uniós források segítségével bölcsődék, óvodák, iskolák és kerékpárutak újultak meg. Elkészült a Szegedet Bordánnyal összekötő kerékpárút hiányzó szakasza is – összegezte a 2021-es évet a szegedi önkormányzati képviselő.

Hozzátette, a kormány időben felismerte a válságkezelésnek a lehetőségeit, így soha nem látott gazdasági növekedésnek lehetünk szemtanúi, amelynek keretében a családokat, a vállalkozásokat és a fejlesztéseket is támogatni tudják. A Szegedi Tudományegyetemnek is több épülete megújul, többek között a jogi kar, míg a Tisza Lajos körúton gyermekpszichiátriai központ épül.

– Szeged mellett a Homokhátság települései is fejleszteni tudtak a Magyar Falu programnak köszönhetően. A polgármesterekhez látogatva azt látom, hogy a falvak intézményeit, kö­­zösségi tereit is sikerült korszerűsíteni, valamint a belterületi és a településeket összekötő utak is járhatóbbá váltak. Például a Zákányszék és Bordány, valamint az Üllés és Forráskút közötti szakasz – részletezte.

Mihálffy Béla szerint ez a folyamat nem állhat meg, ép­­pen ezért a Homokhátságon cél­­ként tűzték ki 2022-re a vízvisszapótlás megoldását.

– Ennek érdekében már tettek lépéseket, mi ezt szeretnénk folytatni, mert a területen sokan élnek mezőgazdaságból, a termelésnek pedig lételeme a víz. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az itt megtermelt zöldségek és gyümölcsök helyben legyenek feldolgozva, ezért fejlesztjük az ipari parkokat, és élelmiszer-feldolgozó üzemeket hozunk létre, újítunk meg, a munkába pedig a szegedi egyetemet is bevonjuk – magyarázta.

Újabb fejlesztések

Az utak fejlesztése is folytatódik, ezek közül a Forráskutat az M5-ös autópályával összekötő szakasz megújítását emelte ki. A tervek közt szerepel a Szegedről a Homokhátságra tartó szakasz, vagyis a Dorozsmai út járhatóbbá tétele is, és a Szilva utcai körforgalmat kétszer kétsávosra bővíthetik.

– A fejlesztéseket folytatnunk kell Szegeden is. Az egyetem mint tudásközpont válhat az ipar alapjává, a képzésekhez kapcsolódó fejlesztések mellett az innováció középpontjává kell tenni – magyarázta.

Az országgyűlési képviselőjelölt közölte, a tervek között van még a homokhátsági helyi rendőrőrsök fejlesztése, valamint a polgárőröket is támogatják, mert ők jelentősen segítik a rendőrök munkáját a migráció kezelésében.