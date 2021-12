Ahogyan megindult a reggeli forgalom többen is tudósítottak bennünket, hogy az időjárási körülmények miatt ma is csak nagyon nehezen lehet közlekedni. Ez most különösképpen igaz Szeged belvárosára, ahol a tömegközlekedési eszközök is sok helyen elakadtak.

Információnk szerint 7.30 körül a Zrínyi utcában állt a villamos és a tramtrain is.

Az autókat jégpáncél borítja az ónos esőtől, elindulni is nehéz velük, haladni pedig csak lépésben lehet. Szerencsére a városban több helyen is tisztítják az utakat.

A meteorológusok már vasárnap felhívták a figyelmet a várható hétfői időjárásra.