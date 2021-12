Ahogyan megindult a reggeli forgalom többen is tudósítottak bennünket, hogy az időjárási körülmények miatt ma is csak nagyon nehezen lehet közlekedni. Ez most különösképpen igaz Szeged belvárosára, ahol a tömegközlekedési eszközök is sok helyen elakadtak.

Fotó: Frank Yvette

Friss közlekedési információk Szegedről

Kollégánk arról számolt be, hogy a Dózsa iskola és Centrum közötti vonalon öt villamos vesztegel. A 4-es villamos vonalán pótlóbusz közlekedik, egy utas szerint csak egy buszról van szó, így jócskán megnőtt a várakozási idő.

Az SZKT közleményt adott ki az időjárási körülmények miatt bekövetkezett változásokról:

Trolibuszok (Pótlóbusz):

5-ös, 9-es, 10-es, 19-es vonalon órás követéssel

8-as vonalon 30 perces követéssel

7-es vonalon nem közlekedik

Villamosok:

1-es, 2-es vonalon:

Európa Liget- Anna-kút között villamos közlekedik 30 percenként

Anna-kút- Szeged Vasútállomás között pótlóbusz közlekedik 30 percenként

4-es vonalon pótlóbusz közlekedik órás követéssel

3-3F-es vonalon:

Tarján-Dugonics tér között pótlóbusz közlekedik órás követéssel. (A 4-es vonal pótlóbusza)

Dugonics tér-Vadaspark/Fonógyári út között nem

közlekedik.

A jég súlyától ilyenkor gyakori, hogy ágak szakadnak le vagy fák dőlnek ki. Olvasónk a Ligetben kapta lencsevégre ezt a kiszáradt, kidőlt fát. Forrás: Olvasó tudósító

A Csongrád-Csanád megyei katasztrófavédelem munkatársa elmondta, hogy a megyében közel 50 helyen takarítják el a letört ágakat. Szeged belvárosa is érintett, így az ott közlekedők is számíthatnak némi fennakadásra.

Korábban írtuk: Információnk szerint 7.30 körül a Zrínyi utcában állt a villamos és a tramtrain is. 10 óra magasságában az egyik szegedi közösségi oldalon hasonlóról számoltak be.

"A Somogyi utcán nem lehet elmenni kocsival, áll a villamos. Állnak az egész városban a trolik és villamosok… A hídon gyalog és biciklivel nehézkes a közlekedés, nagyon csúszik…"- írták.

A 2-es villamos pedig csak az Anna-kútig közlekedik.

Továbbra is érvényben van az Országos Meteorológiai Szolgálat Ónos eső veszélye miatt kiadott Harmadfokú (vörös) riasztása Csongrád-Csanád megye területére - olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

Jégpáncél mindenen

Az autókat jégpáncél borítja az ónos esőtől, elindulni is nehéz velük, haladni pedig csak lépésben lehet. Szerencsére a városokban több helyen is tisztítják az utakat.

A növényeket is jégréteg fedi be. Fotó: Karnok Csaba

Tartós esőzésre kell számítani hétfőn

A meteorológusok már vasárnap felhívták a figyelmet a várható hétfői időjárásra.

Az Országos Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet, hogy az ország déli és keleti részében tartós ónos eső várható hétfőn egész nap. Többek között azt tanácsolják, hogy a csúszós útszakaszokhoz közelítve vegyünk vissza a tempóból. Ha az autó megcsúszik, semmiképp sem a satufék a megoldás. Érdemesebb nagyobb követési távolságot tartani, hogy legyen időnk reagálni a kialakuló helyzetre.