Ezeket az ajándékokat ajánlották 100 éve a Délmagyarországban

Az ajándékozás öröme – vagy kényszere – száz éve is lázban tartotta az embereket advent idején. Védték volna a hazait, de vitték a külföldit is: „párisi” fűzőt, „schweizi” típusú ródlit, Singer varrógépet is kínáltak az ünnep előtti hetekben lapunk hirdetéseiben.

Bár, mint tudjuk, a legszebb ajándék a szeretet, a karácsonyi ajándékozás láza már a múlt század első évtizedeiben is elkapta az embereket. December elején már másról sem szóltak a hirdetések a Délmagyarország régi lapszámaiban, mint arról: kinek mit érdemes ajándékozni karácsonyra, és hol érdemes beszerezni a meglepetéseket? Na meg felmerült a téma: mindezzel kit is gazdagítunk? Már 1910-ben és 1911-ben is arra hívták fel az újságírók: illene az ajándékvásárlással a hazai ipart támogatni. Vegyék a hazait „Senki sem hiszi, mennyi pénz vándorol ki tőlünk a gazdag külföldre karácsony előtt. Tegyünk csak egy kis számítást. Magyarország húszmillió lakosából tízmillió többszörösen kap karácsonvi ajándékot. (…) A divat hatása alatt sok ezer család szinte erején felül költekezik, a gazdagok pedig valóságos vagyont áldoznak. Ha e tömérdek pénz bent maradna az országban, rendén volna minden” – állt a Délmagyarország 1911. december 8-ai cikkében. „Hétévenként vesztett háború nélkül is gazdasági téren egy-egy szedáni katasztrófát kénytelen elviselni csak azért, mert erején felül költekezik s a hazai ipart nem támogatja.” Párisi fűző „…inkább semmiféle ajándéktárgyat se vásároljunk, mintsem hogy külföldre dobjuk a pénzünket!” – ez legyen a jelszónk, javasolta az újságíró, de a hirdetéseket nézegetve ezt nem tették magukévá maradéktalanul sem a kereskedők, sem a vásárlók. „Eredeti párisi fűzőket”, Singer varrógépet, valódi orosz sár- és hócipőket, „kárlszbádi porcelán edényt” is találtunk a hirdetések között, és ez nyilván a későbbi évtizedekben sem változott. 1925-ben például „Schweizi” típusú ródlikat ajánlottak a gyerekeknek gőzhajlítású talpfával a Mandel kocsigyárnál. Fél tucat harisnya „Mi a legcélszerűbb karácsonyi ajándék? A mai nehéz gazdasági viszonyok között a karácsonyi ajándék megválasztásánál nagyon kell ügyelni, hogy az praktikus és céljának megfelelő legyen. A praktikus ajándékok között természetesen legcélszerűbb a ruhaanyag…” – írta az 1927. december 8-ai hirdetés, amely angol szövetet kínált. „…amióta világ a világ, mindig a ruhaanyag volt a legalkalmasabb karácsonyi ajándék, örült, aki kapta és örült, aki adta. ” – így 1937. december 19-ei riportunk. Ezzel a gyerekek akkoriban is vitatkoztak volna. Ugyanez a cikk mondta ki: a karácsony tulajdonképpen a gyerekek ünnepe. A „Széchenyi tér 11. alatti áruházában kaphatók a legszebb játékok, főzőedények, repülőgépek, tankok (istenem!), ágyuk, babák, labdák és ki tudja, hogy mi még, amit csak a gyermekfantázia megálmodhat.”

