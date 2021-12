Eredményes, a tavalyinál jobb évet zárt a magyar turizmus – értékelte a napokban az elmúlt esztendőt Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

– Annak ellenére, hogy az első fél évben zárva voltak a szolgáltatók, az idei nyár minden idők legjobb belföldi szezonja volt a magyar turizmus történetében – hangsúlyozta. A beszélgetésben elhangzott, hogy a belföldi forgalom erősödött elsősorban, ugyanakkor a beutazóturizmus visszaépülése hosszabb időt vehet igénybe.

Ború­lá­tóan indult

– Az év eleje elég ború­látóan indult, hiszen négy hónapon keresztül csak üzleti célú vendégeket fogadhattunk, abból meg nem igazán volt egy darab se – kezdte Berta Zsolt, a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója és a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő marketingvezetője. A szakember és kollégái így az év elején nem voltak túl bizakodóak a szezont illetően, de aztán májusban minden megváltozott.

Szépen teljesített a nyár

– Május elsejétől volt lehetőségünk, hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba. Az újraindításkor azonnal tudtunk is kezdeni, amire szükség is volt, mert egy lassú emelkedés után berobbant a nyár, és ez az időszak tudta hozni azokat a foglalási adatokat, mint a pandémia előtt. Azt kell mondjam, hogy szépen teljesített a nyár és még az ősz is, viszont a negyedik hullámmal együtt érezhetően csökkent a foglalások száma. Már a november szerényebben teljesített, a decemberre meg teljesen rányomta a bélyegét a koronavírus-fertőzés éppen aktuális hulláma – magyarázta a szállodavezető.

A mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotelben a nyár szépen alakult, majd az év végére visszaestek a számok. Fotó: Török János Forrás: Frank Yvette

Karácsony félházzal

A szálláshelyeken most abban bizakodnak, hogy a szilveszter talán megmentheti a decembert, mert az év utolsó napját az emberek, úgy tűnik szeretnék felhőtlenül, gondtalanul, akár egy szállodában eltölteni.

– Mi is közel telt házzal megyünk neki a szilveszternek, de összességében a decemberről ez nem mondható el, mert 25 százalékkal elmaradt a pandémia előtti időszak foglaltságától, és a karácsony is félházzal tudott csak menni – zárta értékelését Berta Zsolt.

Furcsa esztendő

Makó legelegánsabb szálláshelye, a 7 éves Hotel Glorius furcsa esztendőtől búcsúzik – összegzett az igazgató, Csábi Mihály.

– A pünkösdi hétvégével indulhattunk, a nyár jól sikerült: júliusban és augusztusban 90 százalék fölötti volt a kihasználtság, és bár ősszel már nem volt telt ház, még ez az évszak is szépen alakult. Egyedül a novemberre lehet mondani, hogy nem volt igazán erős – tekintett vissza.

Felemás december

A decemberük Mórahalomhoz hasonlóan nekik is felemásan alakult. Az első 3 hét nem volt erős, karácsonykor is csak fél házzal üzemeltek. Szilveszterre viszont, a foglalások alapján úgy néz ki, tele lesz vendégekkel a Glorius. Érdekes, hogy a legtöbb foglalás az utóbbi 3 napban futott be.

– Egyetlen üres szobánk van már csak az év utolsó napjára, de lehet, hogy addig ide is érkeznek vendégek – mondta lelkesen. – Hogy mi lesz jövőre? Azt senki sem tudja – tette hozzá Csábi Mihály. Optimista várakozásuk szerint mindenesetre március 15-ére már erősebb lesz a vendégforgalom.

A fürdőben bizakodnak

A makói Hagymatikum gyógyfürdőnek jól sikerült az évzárás.

– Karácsonykor és a két ünnep között is várta a vendégeket, egyedül szenteste volt zárva – mondta Lajtosné Papp Noémi divízióvezető. Az előző években tematikus esteket szerveztek szilveszterkor. Ezt most a pandémiás helyzetre tekintettel, a számos bizonytalansági faktort figyelembe véve, éjszakai fürdőzéssel váltották ki, ami azt jelenti, hogy hosszított nyitva tartással hajnal 2 óráig fürdőzhetnek, szaunázhatnak a vendégek. Ami az évet illeti, 2021-ben májusban tudtak először látogatókat fogadni, de ezt követően folyamatosan megtelt élettel a Hagymatikum.

– Összesen 172 ezer vendéggel volt szerencsénk találkozni a bő fél év alatt, és a fejlesztés is ütemezetten, kiváló tempóban halad, ezért bizakodunk – tette hozzá a fürdővezető.

A számok

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának tájékoztatása szerint idén nyáron csaknem 15 millió vendégéjszakát töltöttek el a vendégek a hazai szálláshelyeken, ez 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban, illetve 31 százalékkal, mint 2019 nyarán. Idén 360 milliárd forintot realizálnak szálláshelyek, ami harmadával több, mint egy évvel ezelőtt.