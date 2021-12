Véget ért a Szent József-emlékév, amelyet egy évvel ezelőtt, december 8-án hirdetett meg Ferenc pápa azzal a céllal, hogy a hívek teljes búcsút nyerjenek. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén útjára indított emlékévet december 12-én a Szeged-Csanádi Egyházmegyében is lezárták a lelkipásztorok. Az algyői Szent Anna templomban és a móravárosi Szent Kereszt templomban is hálaadó szentmisét mutatott be Fazakas Attila plébános.

A lelkipásztor hangsúlyozta, az emlékévben kapott kegyelmekért adnak hálát ezen a vasárnapon, miközben Szent József közbenjárását kérik az egyház és mindenki életére.

Ferenc pápa szándéka az emlékévvel az volt, hogy a hívek megerősödjenek az Isten akarata iránti alázatosságban. A pápa szerint a katolikusok a teljes búcsút a gyónással, a szentáldozással, az imádsággal és a jó cselekedetekkel kapják meg.

Fazakas Attila prédikációjában arról beszélt, hogy a bűnbánat, amelyre az adventi időszakban nagy hangsúlyt kell fektetni, csak a jó cselekedeteken keresztül valósulhat meg. Hozzátette, a bűnbánat csak akkor kezd megvalósulni, amikor igyekszünk jó cselekedeteket megvalósítani. Kiemelte, az igazságos társadalomnak az az ismérve, hogy a tagjai megosztják egymással azokat a javakat, amelyeket birtokolnak.

Jelezte, december 12-én advent harmadik vasárnapját, vagyis az öröm vasárnapját is ünneplik, Szent József pedig jó példa arra, hogy miként lehet a örömöt felfedezni akkor is, amikor valóban szomorúságra lenne okunk.

Rámutatott, nem volt könnyű élete Szent Józsefnek, hiszen töprengőbe esik Jézus fogantatásakor, nehéz körülmények között jön világra a Megváltó, és amikor végre menedéket találnak, akkor menekülniük kell Egyiptomba. Sok próbatételen ment keresztül, mégis megélte azt az örömöt, hogy Máriának és Jézusnak, vagyis a Szent Családnak őre és vigyázója lehetett – tette hozzá.

Forrás: Frank Yvette

A plébános szerint Szent József észre tudta venni azt az örömöt, amely erőt adott számára. Megjegyezte, nekünk is igyekezni kell észrevenni minden ilyen erőt adó örömöt az életünkben.