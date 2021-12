Egy maroknyi csapat az elmúlt napokban nem csupán az otthoni karácsonyra készült: a családtagok mellett olyanoknak is készítettek süteményeket, akik az ünnepek idején is dolgoznak. A Szegedi Sütikommandó lelkes tagjai immár 12. akciójukat hajtották végre márciusi megalakulásuk óta: ezúttal az anyák átmeneti otthonát, valamint a járványkórház és a gyermek Covid-osztály munkatársait, összesen több mint 250 főt leptek meg házi készítésű édességekkel, melyeket csütörtök szállítottak ki. Reichenberger Dóra ötletgazda lapunknak elmondta, összesen mintegy 30 tálcányi süteményt készített a mostani akcióhoz kapcsolódó 15 háziasszony. Vittek tortákat, fánkokat, cupcake-eket is, de gondoltak azokra is, akik ételallergia miatt nem ehetnek meg bármit, így került a csomagokba "mentes" édesség is. Emellett kaptak egyéb jellegű felajánlásokat is olyanoktól, akiknek most nem volt idejük sütni, így 4 kilogramm szaloncukrot, illetve karácsonyfadíszeket és kávékapszulákat is tudtak vinni azoknak, akik az ünnepek idején is az intézményekben dolgoznak.

A Szegedi Sütikommandónak egyébként jelenleg 300 tagja van, közülük 30-40 fő rendszeresen süt a meghirdetett jótékonysági akciókra.

– Van olyan nyugdíjas tagunk is, aki azt ajánlotta fel, hogy bár kis pénzéből nem tud alapanyagot vásárolni, ha azt valaki megveszi szívesen elkészíti a süteményeket – mesélte Reichenberger Dóra. Magánszemélyek mellett több cég is támogatja a kezdeményezést. A megalakulás óta eltelt 9 hónap alatt egyébként igyekeztek mindig másokat megajándékozni, így jutott már sütemény az I. Számú Belgyógyászati Klinikára, az SBO-ra, a traumatológiai, női és onkológiai klinikákra, oltópontra, a tűzoltóknak, a mentőknek és a betegszállítóknak is.