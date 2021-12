Egy reggel egyik olvasónkat azzal hívták fel az egyik banktól, hogy a bankkártyájával gyanús online tranzakciót akartak végrehajtani egy webáruházban. Természetes reakció, hogy ilyenkor megijed az ember, és megtesz mindent, hogy elhárítsa a bajt. Akkor azonban már gyanút kell fogni, amikor a segítő szándékú telefonáló olyan adatokat akar ki­­szedni belőlünk, amivel teljes hozzáférést kaphat a bankszámlánkhoz.

Ne aggódjon, segítünk

– Épp indulóban voltam reggel, amikor egy budapesti körzetszámú telefonszámról hívtak. Gondoltam, valami biztosítós vagy valamelyik szolgáltató lehet, így hát felvettem – mesélte lapunknak az egyik olvasónk.

– Azzal hívott fel egy hölgy, hogy az OTP háttérosztályáról, a támogató csoporttól keres, mert a bankkártyámmal gyanús online tranzakciót akartak végrehajtani az Emag webáruházában, erősítsem meg, hogy én voltam-e. Nagyon megijedtem, mert számomra nagy összegről volt szó. Persze a hölgy nyugtatott, hogy nincs semmi baj, blokkolják a tranzakciót, továbbít egy kollégájához, hogy pontosítsuk az adatokat – számolt be az átverés első „felvonásáról” olvasónk. A kedves, segítőkész hangú hölgy volt a „bemelegítés”, aki elnyeri a hívott fél bizalmát, hogy aztán társa kihúzza belőle a fontos adatokat.

Semmilyen programot ne telepítsünk, még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem. Fotó: Fehér Gábor/ MW

Gyanús, ha telepíteni kell

– A „kollégája” is türelmes, segítőkész volt. Bemutatkozott, bemondott egy azonosí­tószámot és minden, ilyen telefonbeszélgetéskor szokás adatvédelmi tájékoztatót. Én egyébként is nagyon ki voltam borulva, ha volt is, nem figyeltem fel az árulkodó jelekre – részletezte olvasónk.

A hívó pár perc után tért rá a lényegre, arra kérte áldozatát, hogy egy alkalmazást telepítsen a telefonjára, amin keresztül láthatják a mobil képernyőjét. A stresszben lévő áldozat ezt meg is tette, végül egészen odáig jutottak, hogy egy banktól érkezett sms-re kellett volna válaszüzenetében elküldenie a számlaszámát, az azonosítóját és a jelszavát. – Tulajdonképpen az volt a szerencsém, hogy annyira meg voltam ijedve, hogy nem tudtam fejből ezeket az adatokat. A csaló nagyon erőltette, hogy erre mindenképp szükség van, de én akkor már sírtam, beszélni is alig tudtam, erre lerakta – tette hozzá az áldozat.

Kétmilliós tanulópénz

A hívás után rögtön rohant a bankfiókba, ahol azonnal tö­röltették vele az alkalmazást, majd az azonosítóit, jelszavát pedig megváltoztatták, végül a rendőrségen is bejelentést tett.

– Belátom, naiv voltam, de olyan stresszhelyzetbe kerültem, hogy nem tudtam átlátni, hogy ez egy átverés. Hívás közben néha gyanút fogtam, de mindig megnyugtattak. Szerencsém volt, rosszabbul is járhattam volna. Utánaolvastam: volt olyan, akitől ezzel a módszerrel kétmillió forintot csaltak ki – mondta el olvasónk.