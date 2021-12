A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése című projekt legutóbbi, 12. állomását tegnap Szegeden tartották, a dómban, előtte, a látogatóközpontban és a Dömötör-toronyban voltak az érdeklődőknek, főleg a családoknak és a gyerekeknek programok. Az Európai Uniós pályázaton nyert 300 millió forintos rendezvénysorozat célja a megye településeinek, térségeinek közösségteremtő kezdeményezése és cselekvőképességének fejlesztése, a megyében élők közösséggé formálása.

Változatos program várta a dómnál a megyei identitást erősítő rendezvényre kilátogatókat Szegeden. Fotó: Frank Yvette

- A 21 helyszínből álló programsorozatnak ez a szegedi az idei utolsó állomása, és ezúttal is aktuális, vagyis az adventi időszakhoz, a karácsonyhoz kötődik, ez igaz a népi és ügyességi fajátékokra is - ami mindig a gyerekek kedvence -, de minden program az ünnepkör körül forgott - mondta el Trajné Lakos Mónika, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat elnöki kabinetjének vezetője.

A kicsik és a nagyobbacskák kézműves foglalkozásokon készíthettek adventi manót és karácsonyi képeslapot, mézeskalácsot díszíthettek, bőrözhettek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark múzeumpedagógusainak segítségével. A kisteleki gyerekek pásztorjátékkal, Vizsolyi Lívia fagottművész különleges koncerttel kedveskedett a kilátogatóknak - utóbbi kettőt a Dómban tartották –, de volt néptáncbemutató és a rókusi általános iskola kórusa is szerepelt, valamint a Mikulás-tornával, a Dömötör-toronnyal és a Fogadalmi templommal is megismerkedhettek a résztvevők.

Fotó: Frank Yvette

Megyei termelők, kézművesek is bemutatkoztak az identitáserősítés keretében, láthattunk árusokat mézet, ajándéktárgyakat, sajtokat kínálva, melyek minőségük alapján karácsonyi meglepetésnek is kiválóak voltak. Pitvarosi vendégek is érkeztek tegnap Szegedre. - Varrodánk hímzett termékeit hoztuk el erre az alkalomra, amelyek a közmunkaprogramban készültek. Van köztük kötény, táska és érdekességként tyúkmintázatú, formájú kosárka, utóbbit nagyon kedvelik az emberek - mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere. Hozzátette: nem termelnek nagy tételben, a legtöbb tárgy a piacukon gazdára talál, illetve az aktuális ajándékozásokat is ezekkel oldják meg.

Fotó: Frank Yvette