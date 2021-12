A kórházi szakrendelőt két emelettel bővítik. Az új részben egy korszerű belgyógyászatot, illetve gyermekosztályt alakítanak ki.

- Ősszel elkészültek az épület legfelső szintjeit lezáró lapostető hő- és vízszigetelési munkái. Ezt követően a belső gépészeti alapvezetékeket és a padlórétegrendet alakították ki a kivitelezők. A homlokzati falrendszer tartóvázának szerelésével párhuzamosan beépítették a nyílászárókat is – sorolta a sajtótájékoztatón Kallai Árpád, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó főigazgatója.

Lázár János országgyűlési képviselő és Kallai Árpád főigazgató megtekintették, hogy halad a beruházás. Jövő nyáron már az új helyen működik a belgyógyászat és a gyermekosztály. Fotó: Kuklis István.

Az épület 2. és 3. emeletén a homlokzati falrendszer szinte teljesen elkészült. A belső térben az acél tartószerkezeti elemeket tűzgátló vakolattal látták el. Elkezdődhettek az úgynevezett „szárazépítési” munkálatok is, amely során kialakítják a leendő kórtermek és egyéb helyiségek belső elválasztó falait. A ráépítésben jelenleg gépészeti, légtechnikai és elektromos munkálatok is zajlanak. Készülnek a könnyűszerkezetes falszerkezetek is. A gipszkarton falak építése után a hidegburkolási munkálatokhoz is hozzálát a kivitelező.

Kallai Árpád kiemelte, a beruházás a terveknek megfelelően halad, ennek ellenére Lázár János országgyűlési képviselő azt kérte, a kivitelezők kapcsoljanak nagyobb „gázra”, hogy minél hamarabb kész legyen a beruházás.

Az építkezés eredetileg 1,4 milliárd forintba került volna, amire egy határon átnyúló európai uniós pályázaton nyert forrást a kórház. Az építőanyagok és az élőmunkaerő drágulása miatt a kormány további 600 millió forinttal támogatta a beruházást.

- A betegek és hozzátartozóik szempontjából kulcskérdés, hogy milyenek a kórházi körülmények. Ha azt tapasztalják, hogy rosszabbak, mint otthon, nem vigasztalja őket, hogy a műtők viszont újak. Ezért sokan azt mondják, rossz az egészségügy, holott az orvosok és ápolók kiváló munkát végeznek, és a kormány fontos lépéseket tett az infrastruktúra és műszerezettségi fejlesztés területén – említette meg Lázár János.