Fél éve Szegeden él Balaska Márk háromszoros világbajnok kajakos. A 25 éves sportembert a szíve hozta a fővárosból a Ti­­sza partjára, ráadásul szó szerint első látásra esett szerelembe.

– Mivel 10 éves korom óta Birkás Balázs a páros társam, aki az EDF Démász Szeged Ví­­zisport Egyesület versenyzője, előfordul, hogy Szegedre jövök. Így volt ez tavaly januárban is, ekkor láttam meg egy autóból Andit – mesélt a romantikus filmekbe illő kezdetről a sport­ember.

Hozzátette: nem akkor vette észre először, két évvel korábban egy sajtótájékoztatón már látta. Amikor azonban alig egy éve messziről ismét kiszúrta, úgy döntött, felveszi vele a kapcsolatot.

– Ráírtam, és randira hívtam. Ő pedig igent mondott – foglalta össze röviden, hogyan találtak egymásra. Ezt követően pedig nem is húzták sokáig az időt: Márk pár hónappal később Szegedre költözött, és már el is jegyezte kedvesét.

Papp Andrea élete szintén a sportról szól. Ő két profi kár­tyát nyert, és van két világbajnoki címe is Bikini Pro és sportmodell kategóriákban. Utóbbit egyébként idén nyáron szerezte, amikor már kajakos párja is az élete része volt.

– Az az időszak azért kemény volt – mesélte Márk.

– Bár ismerem a profi versenyzéssel járó felkészülés nehézségeit, ehhez a fajta munkához nem vagyok hozzászokva. Andi nemcsak testileg változott azzal, hogy 51-ről 42,5 kilóra fogyott, hanem mentálisan is. Úgy fogalmaznék: sokszor csak zombiként nézett maga elé – nevetett.

A fitneszversenyre ugyanis Andrea nagyon szigorú étrenddel készült: 12 héten keresztül meghatározott időpontban evett meghatározott ételeket. Mint mesélte, mindig egyedül készült ezekre a versenyekre, most először fordult elő, hogy volt támasza is.

– Vele meg tudtam osztani az érzéseimet, problémáimat, ami nagy könnyebbség volt – mesélte.

Az összességében 5 világbajnoki címmel rendelkező pár úgy fogalmazott, mindkettőjük életében az első a sport, így nincs feszültség abból, hogy ez mennyi idejüket veszi el. Ráadásul Márk télen sem lazít, ugyanis kick-boxol is, amely­­ből 32 magyar bajnoki címet szerzett már, így ebben az időszakban is keményen edz, és ebből a sportágból is versenyekre készül. És mivel még ez sem elég neki, mellesleg válogatott jet-ski-versenyző is.

– Örökmozgó vagyok, és ad­renalinfüggő. Ezért csinálok ennyi mindent – magyarázta. Mivel azonban egy szegedi ed­­zőteremben együtt dolgoznak, legalább a munka kapcsán rendszeresen találkoznak.

Andrea egyébként a nyári világbajnokság után úgy döntött, befejezi a versenyzést.

- Megviselt a sokévnyi készülés. Így maradok edző, és Márkkal együtt másokat készítünk fel versenyzésre - mondta.

Márk viszont még egy olimpiai ciklust kivár. Mint mondta, kick-­­boxban és kajakban is számít még jó eredményre, így 3 évig az ő élete még a sportról szól majd elsősorban. És persze a szerelemről, nyáron ugyanis összeházasodnak.