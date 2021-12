A Mészáros Csoport Kommunikációs Igazgatósága hangsúlyozta, hogy Mészáros Lőrincnek, mint az OPUS GLOBAL Nyrt. többségi részvényesének a szegedi fürdő üzletmenetébe, menedzsment-döntéseibe nincs beleszólása, de magánszemélyként a társadalmi felelősségvállalás jegyében kompenzációt nyújt a helyben élő nyugdíjasoknak,

akik így a teljes 2022-es évre újra a 2019-es kedvezményes árakon válthatják meg a két bérlet-típust.

Mint ismert, a Mészáros Csoport és a Tulajdonos karitatív tevékenysége is a gyermekekre fókuszál, ugyanakkor mind a tavalyi-, mind az idei karácsonyi élelmiszeradományból részesültek egyedülálló, idős emberek is. A nyári nagycsaládos- és egyszülős családok ingyenes üdültetését pedig idén kiterjesztették a nagyszülőkre is, hogy a pandémia miatti elszigetelődés után újra közös élményt nyújtsanak a többgenerációs családoknak.