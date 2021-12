A csoportkör leggólerősebb együttese, a német THW Kiel ér­­kezett Szegedre a harmadik legkevesebb gólt kapott Pick vendégeként a Bajnokok Ligája idei utolsó, tizedik fordulójában. Egyértelmű volt, amelyik csapat folytatja a sorozatát, az nyerheti meg az avatómérkőzést.Pastor rögtön egy váratlan hú­­zással megmutatta, a védekezésre fekteti a hangsúlyt, amelyet később nyilatkozatában is megerősített. A védekezőspecia­lista Nik Henigmant támadásban is fenn hagyta a pályán – a balszélen – a gyorsabb visszarendeződés reményében.

Érezték a terhet

– Éreztük, hogy hatalmas el­­várások vannak felénk. A hang­­súlyt a védekezésünkre he­­lyeztük. A győzelem kulcsa a védekezésünk mellett az első félidőben megszerzett előnyünk volt. A másodikban ezt szerettük volna megtartani. Tudtuk, hogy a világ egyik legjobb csapata ellen ez nem lesz könnyű, de végig jól védekeztünk, így sikerült – összegzett Pastor, aki kiemelte, nagyon büszke játékosaira, hogy az arénaavatón legyőzték a patinás ellenfelet. Egyúttal megköszönte mindenkinek, hogy megépült ez a „csodálatos aré­na”.Kizárólag a számok nem mu­­tattak nagy különbséget a kapusok között sem. Szegedi oldalon Mikler tizenegyszer védett, míg a másik oldalon Niklas Landin kilencszer, Dario Quenstedt egyszer. Mégis a magyar válogatott hálóőr bi­­zonyult a mérkőzés egyik legjobbjának, hiszen védései rendkívül fontos, kulcspillanatokban születtek.

Parádés védekezés

Mikler teljesítménye mellett a védelemre is elismerően csettinthettek a lelátón helyet foglaló egykori klasszis védők, többek mellett Bajusz Sándor és Mezei Richárd is, akik felkerültek a klub legendáit bemutató falra, a „Hall of fame-re”. Matej Gaber hihetetlen lábmunkával gondoskodott arról, hogy Sagosen és Duvnjak se tartson sikeres lövőnapot, míg a meccs legjobbjának megválasztott Bánhidi Bence elöl-hátul tanítanivalóan kézilabdázott. Remekül blokkolt – egyszer Reinkind átlövése ki sem esett kezei közül –, illetve hét lövéséből hatot gólra váltott. A történelmi első hazai ta­lálatot is ő jegyezte.

Az utolsó meccs

Ma 17 órától máris egy újabb mérkőzést játszik a Pick Szeged. Az NB I. 12. fordulójában a Budakalász ellen zárják a Tisza-partiak az évet a Pick Aré­­nában. A vendégek tizenkét meccs után tizenkét ponttal a tabella hetedik helyén állnak.

Elismerték őket. A Legendák falára a 60 éves klub nyolc korábbi játékosa és két alapítója került fel.

A BL A csoportjának állása