– Megvan a pénz a jövő évi makói járdaprogramra – erősítette meg a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén Farkas Éva Erzsébet polgármester. Mint elhangzott, a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozták, hogy az önkormányzat megkapta a Miniszterelnökségtől a járdaépítésre kért 372 millió forintos támogatást. Így – 150 millió forintos önerő biztosítása mellett – összesen 522 millió forintból épülhetnek új járdák, illetve újulhatnak meg régiek jövő tavasszal.

A tervek szerint most is egyenlően osztják el a pénzt a választókerületek között, azaz mind a nyolc körzetben nagyjából hasonló hosszban, 1800-1800 méteren indulhat meg a munka.

Hogy pontosan mely utcákban, azt a szokásoknak megfelelően az érintett képviselőkkel egyeztetik a polgármesteri hivatal szakemberei.

Arról, hogy az önkormányzat szeretne 2022-ben járdaprogramot, még októberben döntött a makói képviselő-testület.

Közben zajlik a hasonló idei, ősszel megkezdett beruházás is, 230 millió forintos központi, adóbevétel-kiesési kompenzációból. Néhány helyen már be is fejeződött a munka. Ebben az évben 24 utcát érint a beruházás. Összesen 5 kilométernyi, 6 ezer négyzetméternyi járdáról van szó. A munkaterületek kiválasztásában a képviselői jelzéseket és a lakossági panaszokat is figyelembe vették. A legtöbb járda térköves lesz. A nyolc körzetben hét vállalkozó dolgozik. A munka befejezése jövő februárban várható. Tavaly egyébként a járvány okozta bizonytalan gazdasági helyzet miatt saját forrásból nem indult járdaprogram, csupán a Start közmunkaprogram részeként, mintegy 60 millió forint értékben.