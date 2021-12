A Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia 2022-es Helmholtz-érmét Karikó Katalin biokémikus kapja úttörő biokémiai munkásságáért – közölte szerdán a Szegedi Tudományegyetem. Hozzátették, hogy Karikó Katalin kreatív és kitartó alapkutatásaival alapjaiban változtatta meg az orvostudományt. A díjjal a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia azokat a tudósokat is bátorítja, akik kitartó kutatással és a mindenkori finanszírozási prioritások mellett megalapozzák a társadalom javát szolgáló alkalmazásokat. A Helmholtz-érmet 1994 óta kétévente adják át. Karikó Katalin 2022. június 4-én, a Leibniz-napon, a németországi akadémián veszi majd át a Helmholtz Medalt.

Megviseli az embereket az elhúzódó koronavírus-járvány annak ellenére, hogy a mostani járványhullámban szabadabban élhetnek, mint korábban – mondta a Csongrád TV műsorában Gyerkó Attila Levente pszichológus. Szerinte a mostani viszonylagos szabadságot a védőoltásnak köszönhetjük. A szakember arról is beszélt, hogy sokan szoronganak az oltások miatt is, de ők a szakemberek véleményére hallgassanak. Gyerkó Attila Levente hozzátette, hogy a koronavírus-járvány miatt a kisebb dolgok is felértékelődtek az emberek életében.

Szerdára virradóra egy nap alatt 73 új koronavírus-fertőzöttet találtak Csongrád- Csanád megyében. Velük együtt a járvány kitörése óta 55 656-an kapták el a vírust a megyében.