Migránsrohamot szimuláltak Röszkénél – fotók, videó

Három csoportban próbáltak illegális migránsok átmászni a határkerítésen Röszkénél. A rendőrök és a katonák visszaverték a rohamot, megfékezték a migránsokat. Az akcióban harci helikoptereket és a Magyar Honvédség legfejlettebb technikai eszközeit is használták. Ez most csak egy bemutató volt, de a déli határszakaszon élesben is szinte naponta történik hasonló eset. A gyakorlatot végignézte Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Németh Szilárd államtitkár is.

Szinte naponta találkoznak a déli határszakaszt védő katonák és rendőrök olyan helyzettel, amilyet szerdán szimuláltak nem messze a röszkei kishatártól. A bemutatóból kiderült, hogy a honvédség és a rendőrség hogyan tudja kezelni az egyre súlyosbodó migrációs helyzetet a déli határszakaszon. Az akció lényege az volt, hogy három migránscsoport próbált átjutni létrákkal a határkerítésen. Először csak két ember próbálkozott, azután egy nagyobb csoport érkezett, harmadára pedig már 20-30 agresszív illegális bevándorlót alakító katona rontott a határra. A rendőrök és a katonák összecsaptak velük, és végül sikeresen megfékezték a rohamot. A honvédség a lehető legmodernebb technikai eszközeit is bevetette. Röszke felett folyamatosan körözött egy helikopter, aminek a kamerája több kilométerre „lát el” nappal és éjjel is. A határon járőröző rendőröknek és katonáknak ez leginkább éjszaka jelent komoly segítséget. A Határozott fellépés 2021 nevű gyakorlatnak a célja az volt, hogy kiderüljön: minden magyar biztonságban érezheti magát. Benkő Tibor honvédelmi miniszter még a gyakorlat elején mondta azt, hogy Európát körbevette a migrációs hullám, ez olyan veszélyeket rejt, amelyek, ha nem kezeljük megfelelően, tragédiát okozhatnak. A miniszter szerint a honvédség annyi katonát küld a határra, amennyire szükség van. Volt olyan időszak, amikor több ezer katonának kellett szolgálatot teljesítenie a határon és olyan is, amikor néhány száznak – tette hozzá. A gyakorlaton elhangzott, hogy az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a déli határszakaszon: tavaly 29 ezer 836 határsértő ellen kellett intézkedni, idén eddig ez a szám már több mint 60 ezer. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pedig azt mondta, hogy a gyakorlaton résztvevő katonák és rendőrök bizonyították, képesek az országot megvédeni, és ezzel együtt teljesíteni a Schengeni szerződés követelményeit. Az általuk elvégzett munkának köszönhetően a magyar emberek nyugodtan ünnepelhetnek karácsonykor és az év végén – jelentette ki. Németh Szilárd szerint a magyar emberek többsége kinyilvánította, meg akarja védeni országát, békésen szeretne élni, gyermekeiknek azokat a hagyományokat átadva, melyeket szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek. Emlékezetes, hogy 2015. szeptemberben a röszkei közúti határátkelőhelynél erőszakba torkolló összecsapás történt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között, amelyben több száz ember sebesült meg. Szeptember 16-án délelőtt már több ezren sátraztak le a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen valamint a környéken, miután a magyar rendőrök előző nap lezárták a határt. Dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek, hogy vagy beengedik őket, vagy áttörik a kaput. Délután fél három körül egy pár száz fős csoport hangosan követelni kezdte, hogy engedjék be őket Magyarországra. A demonstráció hamarosan erőszakossá vált: néhány agresszív hangadó vezetésével a szerb oldalon a migránsok áttörték a határt lezáró kaput, ezért könnygázzal fújták le őket, mire válaszul a támadók kődarabokkal, botokkal, betondarabokkal és a segélyszervezetek által odavitt vizespalackokkal dobálták a határzár vonalán felsorakozott rendőröket. A rendőrség könnygázt, valamint vízágyút használt, míg a támadók autógumikat gyújtottak fel és a közeli melléképületek tetejéről dobálták őket. Fél hat körül a migránsok mintegy ezer fős tömege a röszkei oldalon is áttörte a kaput és benyomult magyar területre. A tüntetők gyermekeket és nőket is maguk elé állítva használtak pajzsként. A feszültség hét óra körül kezdett lecsillapodni.

