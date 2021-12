– Hogyan telt a karácsony?

– Néhány hónapja már Arizonából Richmondba költöztünk a feleségem szüleihez, így családi körben, sokkal nyugodtabban telt. Rengeteg rokon eljött hozzánk, sokkal inkább áthatott bennünket a karácsony érzése, hiszen a kislányomnak, Lilinek ez volt az első ünnepe, áprilisban született.

– Ha már rokonok és karácsony, kerültek az asztalra magyar ételek?

– Kifejezetten az ünnepnapokon nem, de egész héten magyaros kajákat ettünk. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől kaptunk egy magyar receptkönyvet, ami egyszerűen elképesztő. Annyira megtetszett a feleségemnek, hogy elkezdett belőle kipróbálni dolgokat. Ettünk így lecsót, pörköltet és gulyáslevest, a bejglinek viszont még nem mertünk nekiugrani.

– Sikerült valamelyiket megkedveltetni az amerikai ismerősökkel?

– Mindegyiket szerették, nyitottak az új dolgokra. Karácsonyi ajándéknak egy magyar zászlót kaptam, ami most már kikerült az USA-lobogó mellé. Ennek nagyon örülök, mert minden házon kinn van az amerikai. Ez itt a politikától teljesen független, van egy konszenzus, hogy Amerika az első. Ugyanakkor vicces, mindenki azt hiszi, hogy olasz. A legnagyobb örömömre kandallóval fűtünk, és karácsony előtt vásároltunk egy nagyobb mennyiséget tűzifából. A srác pedig, aki kihozta, rögtön kérdezte, hogy ki az olasz a családban…

– Hiányzik a magyar konyha?

– Persze, hosszan tudom hallgatni, ahogy mesélik a magyar ismerőseim, barátaim, hogy mit ettek az ünnepek során. Lassan már hat éve nem ettem egy jó májkrémes kenyeret, az ilyen apróságok is tudnak hiányozni nagyon.

– Mik kerültek karácsonykor az asztalukra?

– Nálunk most a steak került előtérbe főtt krumplival, különféle salátákkal és rengeteg édességgel. Van, ahol viszont a pulykahús és a sült kukorica dominál. Előbbi alapvetően a hálaadás napi menü főfogása, de úgy látom, egyre inkább tolódik december végére. Korábban rengeteg időt töltöttem egy portugál családnál, ott az óceáni kaják jártak az élen a ráktól a ho­­márig. Összességében egyébként kijelenthető, hogy nem annyira kötöttek a tradíciók az Egyesült Államokban a karácsonyi menüt illetően. Ez picit zavar, ugyanakkor felszabadító érzés is.

– A halászlét csak kifelejtette a felsorolásból?

– Nem, azt sehol sem lehet kapni. Van a közelben egy bosnyák étterem, ott lehet gulyáslevest és cigánypecsenyét enni, de halászlé ott sem kapható. Túl nagy energiabefektetés elkészíteni. Van olyan magyar ismerősöm, aki megpróbálkozott vele, de van olyan magyar család is itt, ahol abszolút nem tartják a hagyományokat a magyar ételek terén.

– Napokon belül véget ér a 2021-es esztendő. Számot vetett már?

– Igen! Nagyon jó év volt, szerencsére a koronavírus-járvány nem hátráltatott annyira bennünket, mint 2020-ban. Végigjátszottuk a mérkőzéseket, edzettünk, így a munka szempontjából mindenképpen pozitív évet zárok. Ami pedig a családot illeti, csoda minden nap, hiszen áprilisban megszületett Lili. Manapság éppen mászik és próbál felállni.

– Mi az a három dolog, amiről emlékezetes marad ez az év?

– A magyar labdarúgó-­válogatott Európa-bajnoki teljesítménye miatt mindenképpen. Szilágyi Áron harmadik olimpiai bajnoki címe is nagyon mély nyomot hagyott bennem, óriási büszkeség volt az Egyesült Államokban élőben követni az újabb győzelmét a televízión. Christian Eriksen majdnem tragédiájára is nagyon sokáig emlékezni fogok. Abba a korosztályba tartozom, amely emlékszik Fehér Miklós tragédiájára. Apukámat ekkor láttam először sírni, nagyon örülök, hogy a mostani 10-11 éves srácoknak nem kellett egy hasonló traumát átélniük a képernyők előtt.

– Mit vár 2022-től?

– Számomra egy olyan időszak következik, amikor ki kell találnom, hogy mi lesz a következő lépés a karrieremben. Jól érezem magam most, de muszáj gondolnom a jövőmre is. Ami a sportéletet illeti, a legfontosabb, hogy a magyar futball, beleértve az utánpótlást és a felnőtteket is, picit előrébb lépjen a játék minőségének szempontjából. A kedvenc csapataimat nézve pedig jó lenne, ha a Seattle Seahawks amerikaifutball-csapata és az NBA-ben érdekelt Los Angeles Lakers is összekapná magát.