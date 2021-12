Immár 31. alkalommal rendezték meg a Miss Hungary 2021 nemzeti szépségverseny és királynőválasztást. A Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában megtartott eseményen Csongrád-Csanád megyei siker is született: a Miss Tini Kishercegnő címet a csongrádi Fekete Vivien szerezte meg. A 17 éves fodrásztanuló ismerős lehet lapunk olvasóinak is: nevezett a legutóbbi Tündérszépek szépségversenyre is.

– Tavaly szerepeltem először szépségversenyen: a Miss Édenen második udvarhölgy lettem

– mesélte Vivien.

– A szüleim ötlete volt, hogy kezdjek el ezen a területen próbálkozni. Sajnos ez csak online megmérettetés volt a koronavírus-járvány miatt, a Tündérszépekben pedig nem jutottam tovább a második fordulóba, így korábban nem volt tapasztalatom a kifutós, sok néző előtt megrendezett versenyekről. Amikor tehát kiderült, hogy bekerültem a 27 lány közé, akik a Miss Hungary döntőjében szerepelhetnek, nagyon izgultam – mondta.

Arra a kérdésre, hogyan ké­szült a versenyre, Vivien nem tudott túl sok praktikát el­­árulni. Elmondta, hogy egyébként is rendszeresen edz, az étkezésnél pedig igyekszik odafigyelni arra, hogy az egészséges legyen.

– Csak csokit nem ettem az utolsó két hétben, egyszerűen azért, hogy ne legyek pattanásos – nevetett. A döntős szépségek először október elején egy fotótáborban vettek részt Harkányban, ahol elkészítették a portfóliójukat. Ezt követte egy kétnapos koreográfiapróba, majd a nagyszabású gálaműsor december elején, ahol mintegy négy óra alatt négy alkalommal vonultak fel.

– Volt egy bundás, egy elegáns, egy hétköznapi és egy estélyi ruhás fellépésünk. Fodrászok és sminkesek segítették, hogy a legszebb arcunkat tudjuk mutatni. Azt gondolom, kihozták belőlem a maximumot. A gála közben ráadásul teljesen sikerült feloldódnom – számolt be az élményeiről Vivien. Hozzátette, ettől függetlenül eszébe sem jutott, hogy nyerhet.

– A mezőnyt látva esetleg egy különdíjban reménykedtem. Ezért amikor kimondták a nevemet, nagyon boldog voltam – tette hozzá.

A 171 centiméter magas, 56 kilós csongrádi lány Miss Tiniként pénzt nyert, és kapott egy modellszerződést is. Utóbbinak is nagyon örült, mert egy éve már jár fotózásokra is. Mivel kategóriájában az ő fejére ke­rült a korona, ő képviselheti majd hazánkat egy nemzetközi versenyen is, ennek részleteiről azonban még nem tud semmit. Egyelőre tehát a modellkedésre koncentrál, és persze az iskolára, hiszen hamarosan érettségizik.

– Jövőre már szeretnék egy felnőttszépségversenyen is elindulni. Megtetszett ez a vi­­lág, mindenképpen azt tervezem, hogy folytatom a versenyzést – tette hozzá.