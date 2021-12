A Csongrád-Csanád Megyei Ön­kormányzat 29 dolgozója közül 16-an már a harmadik oltást is megkapták – erről Gémes László, a Csongrád-Csanád Me­­gyei Közgyűlés elnöke számolt be. Jelezte azt is, hogy a további 13 kollégájuk két oltással rendelkezik jelenleg.

Kübekházán is egyre többen kérik a koronavírus elleni vakcinát, Molnár Róbert polgármester beszámolója szerint az elmúlt hetekban csak a helyi rendelőben 150, főként idősebb személy vette fel az oltást, sokan pedig a szegedi oltópontokon kapták meg a vakcinát.

A településvezető közölte azt is, hogy jelenleg 20 fertőzött van Kübekházán.

Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere pedig arról döntött, hogy átmeneti munkahelyet hoznak létre azoknak az ásotthalmiaknak, akik olyan, az önkormányzat hatáskörén kívül lévő, de helyi székhelyű cégnél dolgoznak, ahol kötelezővé tették az oltást, viszont ők nem szeretnék beoltatni magukat.