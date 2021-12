A Faktor Terminál alkotócsapat Schermann Márta rendező vezetésével évek óta szervez helytörténeti projekteket, amelyek keretében városok, városrészek történetét dolgozzák fel, vegyítve a dokumentum- és a fikciós színház elemeit. Ezek a munkaprogramok mindig a ci­­vil közönség bevonásával tör­­ténnek.

A rendező legújabb célkitű­zése a szegedi Boszorkánysziget legendájának feldolgozása, amely­­hez alkotótársként Gimesi Dó­­ra szegedi származású írónőt és Kállai Ákost, a Szegedi Nemzeti Színház drámapedagógusát kérte fel. A projekt lényege, hogy a szegedi boszorkányperek 1720-as évekbeli, történelmi do­­kumentumait a ma élő helybe­liek emlékeivel, legendáival, történeteivel szövi össze.

– A pályázatra fiatal és idős városlakók novelláit egyaránt várjuk két kategóriában. Egyrészt lehet olyan művekkel pá­lyázni, amelyek dokumentarista formában, történelmi kutatásokra és tényekre alapozva dolgozzák fel az eseményeket, de olyan írásokat is örömmel fogadunk, amelyek alapját családi legenda vagy személyes kö­tődés adja, sőt valós szereplőt megjelenítő, kitalált meséket is várunk. Másrészt pedig nagyon érdekel bennünket, hogy a régmúlt történeteknek vannak-e aktuális vonatkozásaik, így a pályázat másik kategóriájában napjaink boszorkányüldözésének témájában várunk műveket. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy most mit jelenthet a boszorkányüldözés – részletezte Gimesi Dóra.

Az alkotócsapat tagjai jelenleg maguk is gőzerővel végzik a kutatást a Boszorkánysziget múltjára vonatkozóan. A lakossági pályaműveket december 18-ig várják a [email protected] e-mail-címre.

– A terv, hogy a beérkezett anyagokból egy olyan egybe­függő történetet szövünk, amelyből hangjátékot készítünk, amelynek szövegét sze­­gediek mondják majd fel. Emellett színdarabot és filmet is készítünk majd, amelyekben a hajdani és a jelenkori szálak reflektálnak majd egymásra – magyarázta az írónő, aki ki­­emelte, szegediként felettébb izgalmas és szép kihívás számára ez a projekt, a sok-sok mozaikdarab, egyéni történet összeillesztése egy kollektív, városi történetté. – Szép és különleges cél szerintem, hogy egy kollektív alkotást hozunk létre, amelyet az egész város a magáénak érezhet.

Sok-sok hang és nézőpont jelenhet meg a téma kapcsán, ami talán a legfontosabb, hiszen a mai világból valahogy hiányzik, hogy sok irányból körüljárjunk egy-egy problémát. Aki hangosabban kiabál, rendszerint annak van igaza. A legjobban annak örülnék, ha azt lehetne az elkészült hangjáték, színházi előadás és film kapcsán kiírni, hogy író: Szeged város lakossága – mondta el lapunknak.